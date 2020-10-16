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Трахтенберг: «Жирков всю жизнь мечтал играть за „Спартак“»

вчера, 19:20

Бывший пресс-атташе «Спартака» Леонид Трахтенберг рассказал, что полузащитник «Зенита» Юрий Жирков всю жизнь мечтал играть за «красно-белых».

Юра Жирков всю жизнь мечтал играть за «Спартак», все усилия прилагал, чтобы играть за «красно-белых». Но не его вина, что он ни разу не сыграл за «Спартак».

Даже когда мы в Лондоне с «Челси» играли (групповой этап Лиги чемпионов 2010/2011), он меня попросил завести его в раздевалку к Карпину, чтобы спросить, когда его уже возьмут в «Спартак». Но, повторяю, не всё было в его силах. Он с детства всегда болел за «Спартак».

Напомним, что Жирков попал в список 33 лучших футболистов РПЛ по итогам прошлого сезона.

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Все комментарии
ЛЬВОВ НА МЯСО
ЛЬВОВ НА МЯСО ответ НЕ президент рфс (раскрыть)
сегодня в 08:22, ред.
Веришь, нет, но когда Зенит взял УЕФА я после финального свистка орал на всю улицу в окно! Но тогда это был Зенит а сейчас это Газпром! Вам, НОРМАЛЬНЫМ болелам желаю удачи, но нынешнему зениту не пожелаю ее никогда!!!
Azu-Killah37
Azu-Killah37
сегодня в 01:09
Трахтенберг умер, а анекдоты продолжает рассказывать
memphis
memphis
сегодня в 00:09
Трахтен Жиркову
Valeron112
Valeron112
вчера в 23:29
Как-то в голове не уклады́вается Толи шутят из могилы то ли однофамиц..
НЕ президент рфс
НЕ президент рфс ответ ЛЬВОВ НА МЯСО (раскрыть)
вчера в 23:25
Успокойся. Будет и на вашей улице праздник. Я тоже от души порадуюсь.
ЛЬВОВ НА МЯСО
ЛЬВОВ НА МЯСО ответ НЕ президент рфс (раскрыть)
вчера в 23:23
Мысли вслух самому себе?!)))
НЕ президент рфс
НЕ президент рфс ответ ЛЬВОВ НА МЯСО (раскрыть)
вчера в 23:21
Зависть всегда требует оправданий. Не переживай .
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
вчера в 23:20
Достойна карьера у Юрия Валентиновича и не стоит ее портить спартаком, которому он втыкал за все клубы, в которых выступал.
ЛЬВОВ НА МЯСО
ЛЬВОВ НА МЯСО ответ НЕ президент рфс (раскрыть)
вчера в 23:15, ред.
Сравнивать ЛЧ и УЕФА это как РПЛ и ФНЛ!) Лучше быть 4-ым среди сильнейших чем 1-ым среди слабейших!))) Толку от чашки?! А вот эмоции от игры Спартака в полуфинале не передать!!!
P.S. А еще я видел смешную игру с Баварией когда игроки в стенке уворачивались от мяча!)))
ЛЬВОВ НА МЯСО
ЛЬВОВ НА МЯСО ответ НЕ президент рфс (раскрыть)
вчера в 23:13, ред.
В клубном рейтинге УЕФА 1986 и 1995 Спартак был не 5 месте, Барселона на 6!
А в 1985 на третьем!!!
НЕ президент рфс
НЕ президент рфс ответ ЛЬВОВ НА МЯСО (раскрыть)
вчера в 23:13
Я не прикалываюсь. Я ВИДЕЛ две ЕВРОЧАШКИ . А все КБ только и обсуждают что было-бы , если у бабушки были-бы яйца .
Фернандо Риксен
Фернандо Риксен ответ НЕ президент рфс (раскрыть)
вчера в 23:12
Клубный рейтинг Вася! Причем тут СССР?
ЛЬВОВ НА МЯСО
ЛЬВОВ НА МЯСО ответ НЕ президент рфс (раскрыть)
вчера в 23:05
Прикалываешься?! Речь шла о титулах в ЦСКА! У Аленичева в Спартаке 4 золота чемпионата а у Жиркова в ЦСКА 2! И неизвестно что было бы останься в Спартаке Аленичев, Никифоров, Онопко, Кульков, Мостовой, Карпин и.т.д.
НЕ президент рфс
НЕ президент рфс ответ Фернандо Риксен (раскрыть)
вчера в 23:04
Не Спартак . а СССР в рейтинге УЕФА.
Ляпсень
Ляпсень
вчера в 22:49
Так надо было играть, что теперь мутить?
DEIVID
DEIVID ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 22:42
Оказывается не помнишь. Как и про Олича.
Фернандо Риксен
Фернандо Риксен ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 22:37
Совсем плоха твоя "прекрасная память"
Фернандо Риксен
Фернандо Риксен ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 22:36
Русенборг, Легия, Блекберн.
Фернандо Риксен
Фернандо Риксен ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 22:35, ред.
И ещё, Спартак в те самые, лучшие годы в рейтинге уефа, несколько лет входил в пятёрку, а в один момент даже в тройку. Что ты можешь противопоставить этому аргументу, со своей привычной, злобной, лошадиной несостоятельностью?)
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ ЛЬВОВ НА МЯСО (раскрыть)
вчера в 22:32
Странный вопрос??? Конечно и деньги играют немаловажную роль, не зря же Юра выбрал Анжи , Зенит, а не Спартак, хотя тут Абрамович вмешаться не мог . А трофей - это мечта любого футболиста . Люди за них в первую очередь и бьются и Юра насобирал их достаточное количество и в ЦСКА , и в Зените....а зарплата - это хорошо, но это потом.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ DEIVID (раскрыть)
вчера в 22:32
А в группе были русенборг, рапид и богемианс. Я это прекрасно помню.
andrefino13
andrefino13
вчера в 22:29
Имя себе сделал не в Спартаке, а далеко от него....
Фернандо Риксен
Фернандо Риксен ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 22:29
Один и тот же турнир, с измененным форматом. Ты же не станешь "отбирать" чемпионство у Уругвая, когда в турнире учавствовало намного меньше команд чем теперь?!
CSKA2012
CSKA2012
вчера в 22:29
Трахтенберг же умер или это не тот?
DEIVID
DEIVID ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 22:17
Когда ЛЧ появилась там были 6 побед Спартака в групповом этапе. И были победы над Реалом и Арсеналом.
НЕ президент рфс
НЕ президент рфс ответ ЛЬВОВ НА МЯСО (раскрыть)
вчера в 22:07
А в чём он не прав? Останься Аленичев в Спартаке и у него не было-бы этих евротитулов.
ЛЬВОВ НА МЯСО
ЛЬВОВ НА МЯСО ответ НЕ президент рфс (раскрыть)
вчера в 22:03
Суть в том что человек написал "я не думаю, что он сам сожалеет о том , что не перешел в Спартак.Сейчас у парня полки ломятся от трофеев , медалей и призов . А так пришлось бы из серванта доставать уменьшенную копию кубка Канделаки" на что я привел в пример Аленичева!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Владимир Петрухин (раскрыть)
вчера в 22:03
Напрасно ты так считаешь. В Кубке чемпионов играли только чемпионы, в том числе и таких стран как Албания, Мальта, Кипр, Румыния и т.д.А выигрывали его такие "" суперклубы"как Стяуа и Црвена звезда. И УЕФА прекратила это и сделала ЛЧ, где карлики реально уже не играют, а выступаю по 4 команды Англии, Испании Италии, Франции, Германии. Есть разница? Разумеется есть. Уровень КЧ и ЛЧ совершенно разный
НЕ президент рфс
НЕ президент рфс ответ ЛЬВОВ НА МЯСО (раскрыть)
вчера в 21:58
Извините за вторжение. По моему речь идёт о желании играть в Спартаке. Но названные Вами игроки выигрывали трофеи в других клубах. Вот вэтом и суть.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 21:58, ред.
В сравнению с "успехами" хряков как в ЛЧ, так и в ЛЕ ( регулярные выходы в финал обоих турниров в последние 20 лет), достижения Локо, Цска, зенита, да и Ростова с Краснодаром в ЕК выглядят космическими. А то, что было в прошлом веке уже давно забыто
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