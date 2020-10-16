Трахтенберг: «Жирков всю жизнь мечтал играть за „Спартак“»

Бывший пресс-атташе «Спартака» Леонид Трахтенберг рассказал, что полузащитник «Зенита» всю жизнь мечтал играть за «красно-белых».

Юра Жирков всю жизнь мечтал играть за «Спартак», все усилия прилагал, чтобы играть за «красно-белых». Но не его вина, что он ни разу не сыграл за «Спартак».

Даже когда мы в Лондоне с «Челси» играли (групповой этап Лиги чемпионов 2010/2011), он меня попросил завести его в раздевалку к Карпину, чтобы спросить, когда его уже возьмут в «Спартак». Но, повторяю, не всё было в его силах. Он с детства всегда болел за «Спартак».