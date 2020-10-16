Спортивный директор «Динамо» рассказал о перспективах работы в московском клубе.

«Динамо» — это серьезное имя в Европе. Великий клуб с традициями, историей. И я понял, что здесь и сейчас у «Динамо» серьезный потенциал. Я получил шанс работать с замечательным клубом и с замечательными людьми. У меня полно мотивации в России!

Достижения клуба давно в прошлом? Ничего страшного — я прекрасно понимаю, в каком состоянии «Динамо». Но это ведь и здорово — развить проект, вернуть былую славу, в конце концов. Мне и нравится, что в «Динамо» сейчас все неплохо, но можно сделать еще лучше.

Люди, которые не мечтают достичь чего-то большего, никогда этого и не достигнут. А я хочу. У меня есть мечта — сделать «Динамо» сильным клубом.