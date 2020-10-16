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Бувач: «У меня есть мечта — сделать „Динамо“ сильным клубом»

вчера, 17:08

Спортивный директор «Динамо» Желько Бувач рассказал о перспективах работы в московском клубе.

«Динамо» — это серьезное имя в Европе. Великий клуб с традициями, историей. И я понял, что здесь и сейчас у «Динамо» серьезный потенциал. Я получил шанс работать с замечательным клубом и с замечательными людьми. У меня полно мотивации в России!

Достижения клуба давно в прошлом? Ничего страшного — я прекрасно понимаю, в каком состоянии «Динамо». Но это ведь и здорово — развить проект, вернуть былую славу, в конце концов. Мне и нравится, что в «Динамо» сейчас все неплохо, но можно сделать еще лучше.

Люди, которые не мечтают достичь чего-то большего, никогда этого и не достигнут. А я хочу. У меня есть мечта — сделать «Динамо» сильным клубом.

Ранее Бувач прокомментировал назначение Сандро Шварца на пост главного тренера москвичей.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 21:05
Довольно неожиданная идея.)
nubom
nubom
вчера в 20:56
Жалко Желько...
протон1
протон1
вчера в 20:47
но думаю что динамо окончит сезон в середине
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 18:33
Стандартные дежурные слова.
cska1948
cska1948
вчера в 18:07
Так выпьем за то, чтобы ваши желания совпадали с вашими возможностями!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:59
Для этого нужно миллионов 100-150....евро...на состав....толковый тренер...грамотный трансфертолог....креативный директор и амбициозное руководство....

.....а просто позвать мечтающего тренера - недостаточно.....
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 17:46
А как болельщики заждались!!!
Давай, Желько, дерзай!!! Вперёд!!!
Мечты сбываются, Динамо- Чемпион!!!
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин
вчера в 17:31
    VAN ARM
    VAN ARM
    вчера в 17:24
    хорошая мечта))дерзай)))
    ermak6848
    ermak6848
    вчера в 17:18
    У всех клубов России есть такая мысль Быть лучшем в Европе (хотя бы)
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 17:09
    Мечтать не вредно...
    STVA 1
    STVA 1
    вчера в 17:09
    Не думаю что получится)
    Vasya Oblomov
    Vasya Oblomov
    вчера в 17:08
    У всех было такое желание
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