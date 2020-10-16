Спортивный директор «Динамо» Желько Бувач рассказал о перспективах работы в московском клубе.
«Динамо» — это серьезное имя в Европе. Великий клуб с традициями, историей. И я понял, что здесь и сейчас у «Динамо» серьезный потенциал. Я получил шанс работать с замечательным клубом и с замечательными людьми. У меня полно мотивации в России!
Достижения клуба давно в прошлом? Ничего страшного — я прекрасно понимаю, в каком состоянии «Динамо». Но это ведь и здорово — развить проект, вернуть былую славу, в конце концов. Мне и нравится, что в «Динамо» сейчас все неплохо, но можно сделать еще лучше.
Люди, которые не мечтают достичь чего-то большего, никогда этого и не достигнут. А я хочу. У меня есть мечта — сделать «Динамо» сильным клубом.
Ранее Бувач прокомментировал назначение Сандро Шварца на пост главного тренера москвичей.
.....а просто позвать мечтающего тренера - недостаточно.....
.....а просто позвать мечтающего тренера - недостаточно.....
Давай, Желько, дерзай!!! Вперёд!!!
Мечты сбываются, Динамо- Чемпион!!!
Давай, Желько, дерзай!!! Вперёд!!!
Мечты сбываются, Динамо- Чемпион!!!