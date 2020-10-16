Тедеско: «Мы рады, что Мозес пришёл в „Спартак“»

Главный тренер московского «Спартака» прокомментировал переход в клуб полузащитника из «Челси».

Я хорошо знаю этого игрока. Он играл в больших клубах. Хорошо знает, как играть в пять защитников, опытный футболист. Мы рады, что Мозес пришёл в «Спартак».

В процессе покупки игрока мы обсуждаем кандидатуры с руководством, но в переговорах я не участвую. Когда мне сказали о варианте с Мозесом, я посмотрел несколько последних матчей. Мне показалось, что это неплохая кандидатура.