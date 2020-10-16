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Тедеско: «Мы рады, что Мозес пришёл в „Спартак“»

вчера, 14:20

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал переход в клуб полузащитника Виктора Мозеса из «Челси».

Я хорошо знаю этого игрока. Он играл в больших клубах. Хорошо знает, как играть в пять защитников, опытный футболист. Мы рады, что Мозес пришёл в «Спартак».

В процессе покупки игрока мы обсуждаем кандидатуры с руководством, но в переговорах я не участвую. Когда мне сказали о варианте с Мозесом, я посмотрел несколько последних матчей. Мне показалось, что это неплохая кандидатура.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 20:55
Оптимизм уместен, как говорится
протон1
протон1
вчера в 20:39
в челси он хотя бы норм играл?
brauning.86
brauning.86
вчера в 19:26
    Правдин Семён
    Правдин Семён
    вчера в 19:25
    Тедеско сдержан,ибо знает,что Мозес атакует на "5",а защищается на"3". То есть не совсем то,что он хотел, но то,с чем можно работать и получать результат.
    Little Caprice
    Little Caprice
    вчера в 18:51
    "Мне показалось, что это неплохая кандидатура" - не в особом восторге парень :)
    Lucho Gonzalez
    Lucho Gonzalez
    вчера в 18:34
    Зря радуется, шюрле ему уже рассказал в какие ночные клубы нужно идти
    kolpino08
    kolpino08
    вчера в 17:56
    посмотрим на него. интересно.
    Фернандо Риксен
    Фернандо Риксен
    вчера в 17:39
    Рано ещё радоваться
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    вчера в 17:18
    Мощный футболист, явно не российского уровня. Не знаю, как он будет играть у нас, не "раскусит" ли он этот уровень через пару матчей, но если даже он будет играть в пол-ноги, пользы команде принесёт очень и очень много. А если в свою силу...
    Топь
    Топь
    вчера в 17:17
    Посмотрим ...
    Рыжая Борода
    Рыжая Борода
    вчера в 17:07
    Сдержанная реакция коуча, это профессионально... Витя заиграет бесспорно, хуже Рассказова у него не получится при всем желании
    Красно Синий воин
    Красно Синий воин
    вчера в 16:35
    Будешь радоваться если окажется не второй Шюрле.
    Добряк
    Добряк
    вчера в 16:27
    Отличное усиление под Кубок РПЛ...
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    вчера в 16:05
    Игрок то хорош. Но главное , что бы играл без всяких закидонов.
    cska vperiod
    cska vperiod
    вчера в 15:41
    Мозес будет похоеще кокоши.
    cska vperiod
    cska vperiod
    вчера в 15:40
    И мы рады как негр будет егорить федуна.
    d_fincher
    d_fincher
    вчера в 15:31
    Что-то особых восторгов не видно. Кажется, Тедеско ждал что-то получше.
    STVA 1
    STVA 1
    вчера в 15:18
    Первые игры покажут !Радоваться или нет)
    ekliziast
    ekliziast
    вчера в 15:11
    Главное чтобы не стал очередным Кебе .
    yasukuni
    yasukuni
    вчера в 15:08
    Интересно другое, когда он наконец-то в Москве объявится? Как я понял, он никуда не спешит из Лондона. Пока, по крайней мере.
    НАВСЕГДА
    НАВСЕГДА
    вчера в 15:04
    И мы рады.
    Главное что бы вписался в команду.
    CPS
    CPS
    вчера в 14:47
      Остапчук 67
      Остапчук 67
      вчера в 14:44
      Время покажет
      Дмитрий Климович 3
      Дмитрий Климович 3
      вчера в 14:43
      Он профи,заиграет!
      Октябрь 1917
      Октябрь 1917
      вчера в 14:40
      Пусть игру покажет
      VAN ARM
      VAN ARM
      вчера в 14:37
      главное чтобы польза была ))а то обычно одни понты))
      Василий 50
      Василий 50
      вчера в 14:36
      Хорошее приобретение
      berda2003
      berda2003
      вчера в 14:29
      чему он радуется, дурилка картонная...
      Big krendel
      Big krendel
      вчера в 14:27
      Физрука никто не спрашивал, когда подписывали Мозеса
      Q-J-G
      Q-J-G
      вчера в 14:21
      Посмотрим, как заиграет, стоит ли радоваться....
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