Тедеско: «Мы рады, что Мозес пришёл в „Спартак“»

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал переход в клуб полузащитника Виктора Мозеса из «Челси».
Я хорошо знаю этого игрока. Он играл в больших клубах. Хорошо знает, как играть в пять защитников, опытный футболист. Мы рады, что Мозес пришёл в «Спартак».
В процессе покупки игрока мы обсуждаем кандидатуры с руководством, но в переговорах я не участвую. Когда мне сказали о варианте с Мозесом, я посмотрел несколько последних матчей. Мне показалось, что это неплохая кандидатура.
Даа, в цветах зенита все меньше белого
Даа, в цветах зенита все меньше белого
Главное что бы вписался в команду.
Главное что бы вписался в команду.