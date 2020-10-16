Мозес: «Перед трансфером в „Спартак“ я общался с Ивановичем и Одемвингие»

Новичок «Спартака» рассказал, что перед подписанием контракта с красно-белыми общался с экс-защитником «Зенита» и бывшим нападающим «Локомотива» .

У меня нет проблем, чтобы хорошо подготовиться [к матчу]. Возможно, сегодня проведу тренировку — хочу посмотреть на физические кондиции. Возможно, завтра получится сыграть с «Химками».

Я общался с Ивановичем и Одемвингие — они выразили большой респект Москве. Сказали, что это замечательный город. Сказали: «Ты насладишься командой, клубом и городом в том числе».