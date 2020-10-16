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Мозес: «Перед трансфером в „Спартак“ я общался с Ивановичем и Одемвингие»

вчера, 16:00

Новичок «Спартака» Виктор Мозес рассказал, что перед подписанием контракта с красно-белыми общался с экс-защитником «Зенита» Браниславом Ивановичем и бывшим нападающим «Локомотива» Питером Одемвингие.

У меня нет проблем, чтобы хорошо подготовиться [к матчу]. Возможно, сегодня проведу тренировку — хочу посмотреть на физические кондиции. Возможно, завтра получится сыграть с «Химками».

Я общался с Ивановичем и Одемвингие — они выразили большой респект Москве. Сказали, что это замечательный город. Сказали: «Ты насладишься командой, клубом и городом в том числе».

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Все комментарии
Мы не рабы
Мы не рабы
сегодня в 08:07
Общался с Де зуевом???? Ахахахахааха....
112910415
112910415
вчера в 21:10
Не обманули коллеги
протон1
протон1
вчера в 20:43
я понимаю еси это сказал иванович. но если это сказал одемингве. ха... он же покинул россию мы помним как. ) а еще обвинил россию что они расисты. кто помнит тот знает
Сп62
Сп62
вчера в 20:10
Бранислав и Питер плохого не посоветуют. Им самим здесь неплохо жилось. Бытие определяет сознание.
makkie
makkie
вчера в 19:32
Ну и хорошо, теперь доказывать на деле свою состоятельность.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 19:17
Мозеса явно недолюбливают в футбольной среде.
Пpoтив всех
Пpoтив всех
вчера в 18:45
Дзюба как увидит его, ещё в подтрибунном помещении, сразу начнёт заваливаться - выпрашивая пенку
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
вчера в 18:29
Мозес сразу говорит, что едет не в клуб в футбол играть, а жить в Москве и тусить))
evgen seregin
evgen seregin
вчера в 18:19
Что, жаба вас давит? От зависти завыли! Теперь Дзюба будет отлетать как от бетонной стены.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 18:12
Городом не увлекайся
David Young
David Young ответ Евгений Быстров (раскрыть)
вчера в 17:57
Можно, конечно. Просто много людей, независимо от стран, не горят большим желаниям узнавать новое. Например, в России тоже некоторые считают, что столица США - Нью-Йорк, что там нет пустынь, или наоборот, снежных мест, и так далее. Отсутствие общих географических знаний очень понятно, если брать бедных людей, у которых либо вообще нет, либо минимум технологий. А в случае с людьми, у которых они есть, да ещё и новые и продвинутые, это является признаком лени, безразличия, отсутствия желания постигать новое, даже простое, или относительно простое. В общем-то, так всегда и было, по-настоящему страстных людей в плане изучения различных вещей было меньшинство, другие либо не могли, либо не хотели. Сейчас это более грустно, так как отсутствие желания преобладает над отсутствием возможности.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 17:50
С такой-то зарплатой где хочешь можно оттопыриться, даже в Урюпинске, да простят меня его жители.
Евгений Быстров
Евгений Быстров ответ David Young (раскрыть)
вчера в 17:48
Вот меня это всегда удивляет.Ведь сейчас,в эпоху интернета,неужели нельзя посмотреть,что из себя представляет то или иное государство?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 17:06
Привыкай к Химкам и прочим грандам!
Рыжая Борода
Рыжая Борода
вчера в 17:02
Витя, даже если ты будешь показывать свой средний уровень, в Спартаке и Москве будешь как в раю
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 16:54
Иванович за какие то проделки отомстил негра посоветовав переходить в спартак.
Footbolista
Footbolista ответ ЦСКА Самый титулованный (раскрыть)
вчера в 16:51
Вагнер не играл в морозы?...
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
вчера в 16:48
Иванович для спартака хорошего не пожелает.
Значит как и Пельмень с Тилом, подсунули спартаку очередной неликвид.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 16:42
если он заиграет это будет хорошо для всего нашего футбола.)))но надежд в это немного))
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 16:39
Посмотрим, какой он в деле
LOpp
LOpp
вчера в 16:35
Одемвинге конечно очень хорошо знает РПЛ
Леон Бугаев
Леон Бугаев
вчера в 16:34
Что может рассказать Одемвинге? Он про Спартак ровным счетом ничего не знает.
Василий 50
Василий 50
вчера в 16:29
От тебя нужен футбол, а не разговор
Big krendel
Big krendel
вчера в 16:27
Иванович прикололся наверное про пятёрочки от Зенита.
mat73
mat73
вчера в 16:27
Зачётно ;о)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:21
Не думаю, что эти товарищи могли рассказать про Спартак. Они видели его два раза за сезон...
pomor45
pomor45
вчера в 16:20
Иванович оказывается принял положительное для Спартака участие в вербовке Мозеса. КБ следовало бы его поблагодарить.
David Young
David Young ответ ЦСКА Самый титулованный (раскрыть)
вчера в 16:11
Думаю, что у большинства иностранцев есть представление, что Россия является холодной страной (в целом). У них скорее возникает удивлённая реакция на жаркое лето в России, и тёплые регионы России. Не у всех, конечно, но я заметил такую тенденцию.
David Young
David Young
вчера в 16:09
Интересно, как многое в футболе переплетено.
У тех двух игроков карьера удалась. Повторит ли Виктор Мозес их успех?
ЦСКА Самый титулованный
ЦСКА Самый титулованный
вчера в 16:07, ред.
А они рассказали что придется играть в морозы?
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