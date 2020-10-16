Мостовой: «Приход Мозеса сделает „Спартак“ более вариативным»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал переход полузащитника в московский клуб.

Приход Мозеса сделает «Спартак» более вариативным, так что это плюс для клуба. Но мы помним, как получилось с Шюррле. Да и еще фамилий десять можно прибавить. Сюда многие рады приехать, чтобы заработать. Сейчас откопают кого-нибудь еще, поделят, попилят — и все. Но разница в том, что Шюррле приходил не в лидирующий «Спартак». А сейчас команда идет в группе лидеров, в неё легче вливаться.