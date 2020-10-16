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Мостовой: «Приход Мозеса сделает „Спартак“ более вариативным»

вчера, 19:43

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал переход полузащитника Виктора Мозеса в московский клуб.

Приход Мозеса сделает «Спартак» более вариативным, так что это плюс для клуба. Но мы помним, как получилось с Шюррле. Да и еще фамилий десять можно прибавить. Сюда многие рады приехать, чтобы заработать. Сейчас откопают кого-нибудь еще, поделят, попилят — и все. Но разница в том, что Шюррле приходил не в лидирующий «Спартак». А сейчас команда идет в группе лидеров, в неё легче вливаться.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 01:31
Кстати, а где Шюррле?
112910415
112910415
вчера в 20:59
Есть такая надежда
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 20:28
сам то в это веришь?))) да и слова подбирай попроще))))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 20:16
Будет как с шюрли!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:44
Скоро все узнаем...
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 19:44
Время покажет, пока только предлоложения
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