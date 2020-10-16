«ВТБ-Арена» рассчитывает побороться за право принимать финалы еврокубков

Генеральный директор управляющей компании «Динамо» Андрей Лунтовский заявил, что «ВТБ-Арена» рассчитывает побороться за право проведения финальных матчей европейских турниров.

Теперь у нас есть опыт проведения матчей международного уровня, представители УЕФА изучили и протестировали возможности «ВТБ Арена — Центральный стадион „Динамо“», и мы, безусловно, рассчитываем побороться за право проведения самых значимых турниров. Надеюсь, что в скором времени сотрудничество с РФС продолжится, ведь за почти вековую историю стадиона сборная страны ни разу не проигрывала. Эта традиция сохранилась и после матчей Лиги Наций.