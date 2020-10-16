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«ВТБ-Арена» рассчитывает побороться за право принимать финалы еврокубков

вчера, 17:53

Генеральный директор управляющей компании «Динамо» Андрей Лунтовский заявил, что «ВТБ-Арена» рассчитывает побороться за право проведения финальных матчей европейских турниров.

Теперь у нас есть опыт проведения матчей международного уровня, представители УЕФА изучили и протестировали возможности «ВТБ Арена — Центральный стадион „Динамо“», и мы, безусловно, рассчитываем побороться за право проведения самых значимых турниров. Надеюсь, что в скором времени сотрудничество с РФС продолжится, ведь за почти вековую историю стадиона сборная страны ни разу не проигрывала. Эта традиция сохранилась и после матчей Лиги Наций.

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Все комментарии
bsww
bsww
вчера в 23:02
Из-за кол-ва зрителей в лучшем случае финал ЛЕ получите. Куда больше шансов на проведение суперкубка УЕФА
Леон Бугаев
Леон Бугаев
вчера в 18:46
Финальные матчи должны проходить на самой современной площадке в Петербурге. Там и болельщиков не надо загонять. ))))
mihaluch
mihaluch
вчера в 18:28
Пойдёт ещё как пойдёт.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:27, ред.
Я не въехал, про какой стадион идет речь? Если про новый динамовский, то откуда у него вековая история?
А для финалов он маловат. Если только новая третьесортная Лига, в которой будут играть неудачники из Андорр с Мальтами и Спартак...
Bom Bom
Bom Bom
вчера в 18:22
И опыт проведения матчей без зрителей еще в доковидную эпоху там хороший.
beefs
beefs
вчера в 18:21
Интересно, а для чего реконструировали Лужники...
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 18:14
Маловат стадион для финала
drug01
drug01
вчера в 18:10
Это хорошо когда есть конкурс
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 18:10
Серьёзная заява.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 18:08
Будем надеется!
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 18:08
Без шансов
cska1948
cska1948
вчера в 18:04
В период пандемии, когда матчи проводят без зрителей, у "ВТБ-Арена" есть шанс на проведение финала одного из еврокубков.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 17:56
желаю им больших успехов))
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