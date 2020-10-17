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Нойштедтер: «Почему вернулся? Мне очень нравилось в „Динамо“»

17 октября 2020, 13:21

Защитник Роман Нойштедтер рассказал о своем переходе в московское «Динамо».

Отдохнул с семьёй, полтора месяца был в Турции, много времени проводил с сыном, много тренировался индивидуально. Был хороший и длинный отпуск, но я соскучился по футболу. Почему вернулся? Мне очень нравилось в «Динамо» в прошлом сезоне. Путь ещё не окончен. Думаю, что ещё есть много возможностей для развития команды, клуба, поэтому легко было сюда вернуться.

Как встретили? Как будто никуда и не уезжал. Сказали: «Всё, отпуск закончился, давай, будешь снова работать». Очень приятно быть тут с пацанами вместе. Я все игры смотрел, переживал. В команде хорошая атмосфера.

Я знаю Сандро Шварца. Мой папа играл с ним вместе. Может быть, я тоже пару раз с ним тренировался, я ещё молодой был. После этого у нас отношений никаких не было. Он очень эмоциональный тренер, импульсивный, много говорит и объясняет. Думаю, это то, что нужно команде.

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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
17 октября в 18:46, ред.
Почему вернулся? Потому, что на лавочке классно платят.
Армейская душа
Армейская душа
17 октября в 15:40
Нойштедтер: «Почему вернулся? Меня больше никуда не брали»
Big krendel
Big krendel
17 октября в 14:58
Нойштедтер сдулся. Вот и вернулся в Динамо.
112910415
112910415
17 октября в 14:03
отклонил десятки предложений ... )
Q-J-G
Q-J-G ответ STVA 1 (раскрыть)
17 октября в 13:48
Так и я об этом)
STVA 1
STVA 1
17 октября в 13:43
Рома лукавит. Куда взяли туда и пошёл)))
Q-J-G
Q-J-G
17 октября в 13:38
Если ОЧЕНЬ нравилось, зачем уходил)
Kirill Sersnjov
Kirill Sersnjov
17 октября в 13:23
Почему вернулся? Потому что в 32 года не легко найти, где будут хорошую зп платить..
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