Нойштедтер: «Почему вернулся? Мне очень нравилось в „Динамо“»

Защитник рассказал о своем переходе в московское «Динамо».

Отдохнул с семьёй, полтора месяца был в Турции, много времени проводил с сыном, много тренировался индивидуально. Был хороший и длинный отпуск, но я соскучился по футболу. Почему вернулся? Мне очень нравилось в «Динамо» в прошлом сезоне. Путь ещё не окончен. Думаю, что ещё есть много возможностей для развития команды, клуба, поэтому легко было сюда вернуться.

Как встретили? Как будто никуда и не уезжал. Сказали: «Всё, отпуск закончился, давай, будешь снова работать». Очень приятно быть тут с пацанами вместе. Я все игры смотрел, переживал. В команде хорошая атмосфера.

Я знаю Сандро Шварца. Мой папа играл с ним вместе. Может быть, я тоже пару раз с ним тренировался, я ещё молодой был. После этого у нас отношений никаких не было. Он очень эмоциональный тренер, импульсивный, много говорит и объясняет. Думаю, это то, что нужно команде.