Советник Федуна: «Мозес может застолбить место в основе „Спартака“»

Франко Камоцци, советник владельца «Спартака» Леонида Федуна, заявил, что именно по его инициативе состоялся переход полузащитника «Челси» в московский клуб.

Виктор Мозес действительно хороший игрок. Его карьера говорит сама за себя. Учитывая особый момент всей мировой футбольной системы и проблемы с подписанием молодых игроков за приемлемые деньги, я ещё до начала трансферного окна предлагал «Спартаку» обратить внимание на Мозеса. Я очень хорошо знаю Виктора, и если у него будет правильная мотивация и хорошая физическая форма, он сможет застолбить место на правом фланге в основе «Спартака».

Надеюсь, что мои отношения с господином Федуном и госпожой Салиховой повлияли на финальное решение «Спартака» подписать Мозеса. Мы ежедневно говорим о «Спартаке», и я делюсь своими идеями с ними и генеральным директором клуба. При этом важно отметить, что я не был посвящен в ход самой сделки и не знаю об её финансовой составляющей.

Когда до конца трансферного окна оставалось совсем мало времени, а «Спартак» выбирал между Орье и Феменией, я ещё раз напомнил руководству клуба про Мозеса. Виктор, по моим ощущениям, был доступнее. К тому же, он может принести «Спартаку» много пользы.