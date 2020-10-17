ГлавнаяНовости

Советник Федуна: «Мозес может застолбить место в основе „Спартака“»

17 октября 2020, 13:17

Франко Камоцци, советник владельца «Спартака» Леонида Федуна, заявил, что именно по его инициативе состоялся переход полузащитника «Челси» Виктора Мозеса в московский клуб.

Виктор Мозес действительно хороший игрок. Его карьера говорит сама за себя. Учитывая особый момент всей мировой футбольной системы и проблемы с подписанием молодых игроков за приемлемые деньги, я ещё до начала трансферного окна предлагал «Спартаку» обратить внимание на Мозеса. Я очень хорошо знаю Виктора, и если у него будет правильная мотивация и хорошая физическая форма, он сможет застолбить место на правом фланге в основе «Спартака».

Надеюсь, что мои отношения с господином Федуном и госпожой Салиховой повлияли на финальное решение «Спартака» подписать Мозеса. Мы ежедневно говорим о «Спартаке», и я делюсь своими идеями с ними и генеральным директором клуба. При этом важно отметить, что я не был посвящен в ход самой сделки и не знаю об её финансовой составляющей.

Когда до конца трансферного окна оставалось совсем мало времени, а «Спартак» выбирал между Орье и Феменией, я ещё раз напомнил руководству клуба про Мозеса. Виктор, по моим ощущениям, был доступнее. К тому же, он может принести «Спартаку» много пользы.

Все новости
Азмун: «Жаль, что нам не повезло в матче с „Брюгге“»
Сегодня, 02:27 Комментарии2
Смолов: «Мы довольны результатом. Это хорошее начало»
Сегодня, 01:23 Комментарии2
Лисакович: «Впереди важные игры и плотный график»
Вчера, 23:10 Комментарии4
Николич: «Двигаемся дальше»
Вчера, 22:30 Комментарии15
Р. Нигматуллин: «Стоит отметить шикарный сэйв Гильерме на 93-й минуте»
Вчера, 22:11 Комментарии11
«Зенит» решил обратиться в УЕФА после поражения от «Брюгге»
Вчера, 21:07 Комментарии89
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
17 октября в 17:41
Застолбит, застолбит как кокорин.
neukomm
neukomm ответ shlomo (раскрыть)
17 октября в 15:52
Все зависит от самого игрока. Тот же Влашич - не нужен был Эвертону, а ведь это даже не Челси. И как играет сейчас он? Ведущий игрок не только РПЛ, но и сборной. И возраст тут не имеет значения.
RIR68
RIR68
17 октября в 15:02
Франко Камоцци, советник владельца спартака, Леонида Федуна, рассуждает о своих взаимоотношениях с Заремой)))
Армейская душа
Армейская душа
17 октября в 14:32
Ну - лавка большая
Footbolista
Footbolista ответ shlomo (раскрыть)
17 октября в 14:11, ред.
Любой легионер в РПЛ по приходу это лотерея...надеюсь Спартак вытянул счастливый билет...
Дудинчанин
Дудинчанин
17 октября в 14:07
Что значит правильная мотивация? Вообще то он деньги получает. Советник это вторая жена федуна?
112910415
112910415
17 октября в 14:05
это как раз то, что нужно
Леон Бугаев
Леон Бугаев
17 октября в 13:53
Мозес и Спартак могут увидеть что из себя представляет Пердив.
shlomo
shlomo
17 октября в 13:31
Ну что вот и посмотрим на арендованного...из всего что сказал Франко стоит обратить внимание на "Я очень хорошо знаю Виктора, и если у него будет правильная мотивация и хорошая физическая форма, он сможет застолбить место на правом фланге в основе «Спартака».."...а сели нет, то... в основном он играл в арендах, так что если бы он был бы в хороших кондициях и врал и метал на поле, то думаю, что Челси его бы оставили у себя (даже в роли выхода на замену)....есть очень нехорошее чувство, что несколько матчей он может что то "наиграть", а потом....пустит все на сомотек (был такой уже у красно-белых)... а правая сторона в полузащите у Спартака проблемная, и если он заиграет, то....ладно в любом случае посмотрим, что он представляет из себя.... пожелаю удачи, пусть получится....
Байкал-38.
Байкал-38.
17 октября в 13:20
А где охотники за 30 очками?
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100