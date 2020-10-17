Гунько: «Игнатьев находится сейчас в некой яме»

Бывший главный тренер «Химок» Дмитрий Гунько высказался о нападающем «Рубина» Иване Игнатьеве.
Подбор футболистов в «Рубине» — молодые и индивидуально сильные игроки. Хвича Кварацхелия, конечно, на этом фоне выделяется. Слуцкий поможет выработать в нем новые качества. Что касается Игнатьева, он находится сейчас в некой яме. Нереализованный пенальти в молодежной сборной говорит о том, что у него есть какие-то внутренние проблемы. Деспотович, в свою очередь, физически силен, хорошо цепляется за мячи. Если сравнить с Игнатьевым, у него чуть ли не в четыре раза больше отборов мячей в нападении.
Напомним, что недавно Иван Игнатьев попал в ДТП в центре Казани.
Кстати и реализация у него обычная по мерка РПЛ. Подавал надежды. Но шансов и авансов было предостаточно в своё время.
Кстати и реализация у него обычная по мерка РПЛ. Подавал надежды. Но шансов и авансов было предостаточно в своё время.
Хочется верить , что парень преодолеет кризис и вернется на былой уровень.
Всем здоровья.
Хочется верить , что парень преодолеет кризис и вернется на былой уровень.
Всем здоровья.