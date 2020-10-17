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Гунько: «Игнатьев находится сейчас в некой яме»

17 октября 2020, 14:38

Бывший главный тренер «Химок» Дмитрий Гунько высказался о нападающем «Рубина» Иване Игнатьеве.

Подбор футболистов в «Рубине» — молодые и индивидуально сильные игроки. Хвича Кварацхелия, конечно, на этом фоне выделяется. Слуцкий поможет выработать в нем новые качества. Что касается Игнатьева, он находится сейчас в некой яме. Нереализованный пенальти в молодежной сборной говорит о том, что у него есть какие-то внутренние проблемы. Деспотович, в свою очередь, физически силен, хорошо цепляется за мячи. Если сравнить с Игнатьевым, у него чуть ли не в четыре раза больше отборов мячей в нападении.

Напомним, что недавно Иван Игнатьев попал в ДТП в центре Казани.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
17 октября в 17:05
надо помочь товарищу ))
cska vperiod
cska vperiod
17 октября в 16:32
Есть такая проблема у Игнатьева причём началась она ещё давно.
ЮЗИК
ЮЗИК
17 октября в 16:18
Просто настала у него чёрная полоса
mihaluch
mihaluch
17 октября в 15:27
У всех бывают спады главное быстрее их преодолеть.
112910415
112910415
17 октября в 15:23
некрасиво так говорить про ФК Химки ! )
Q-J-G
Q-J-G
17 октября в 15:02
Мелочи жизни, главное, что не в "долговой яме", а из таких "ям" выбраться несложно)
Leha-ha50
Leha-ha50
17 октября в 14:58
Игнатьев просто пока бледная тень самого себя. Если уж Слуцкий не может вернуть его к былым кондициям, значит дело в самом парне, что то надломилось в нем. Жаль . А как начинал хорошо, просто приятно смотреть было. Все радовались , что скоро может появиться в сборной еще один нападающий. Но....., что то не так пошло. Парень сильно сдал и даже в молодежной сборной не на первых ролях.
Хочется верить , что парень преодолеет кризис и вернется на былой уровень.
Всем здоровья.
Supremusnick
Supremusnick
17 октября в 14:52
По мнению экспертов студии матч тв прошла мысль ,что он очень зависит от партнеров по команде,сам не способен создать к примеру момент из ничего а в Рубине ему не создают столько моментов сколько создавали в Краснодаре.отсюда и потеря места в составе.
Кстати и реализация у него обычная по мерка РПЛ. Подавал надежды. Но шансов и авансов было предостаточно в своё время.
David Young
David Young
17 октября в 14:39
Значит нужна психологическая помощь и время, чтобы восстановиться и чувствовать себя лучше.
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