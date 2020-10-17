Бывший российский футболист Дмитрий Сенников рассказал о перспективах «Спартака» в нынешнем сезоне РПЛ.
«Спартак» — главный конкурент «Зенита» в этом сезоне чемпионата России. Клуб достаточно усилился, но я не вижу игрока в центре поля, связующего игрока, который бы вел игру. Если бы был такой игрок, «Спартак» абсолютно точно был бы главным соперником петербургского клуба. Также дает плюс тот факт, что у команды нет еврокубков, это дает преимущество.
Ранее Дмитрий Сенников поделился впечатлениями от матча сборной России против Венгрии (0:0) в рамках Лиги Наций.
не исключено, что ЦСКА будет главным конкурентом Спартака в борьбе за 1 место
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