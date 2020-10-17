ГлавнаяНовости

Сенников: «„Спартак“ — главный конкурент „Зенита“ в этом сезоне РПЛ»

17 октября 2020, 13:48

Бывший российский футболист Дмитрий Сенников рассказал о перспективах «Спартака» в нынешнем сезоне РПЛ.

«Спартак» — главный конкурент «Зенита» в этом сезоне чемпионата России. Клуб достаточно усилился, но я не вижу игрока в центре поля, связующего игрока, который бы вел игру. Если бы был такой игрок, «Спартак» абсолютно точно был бы главным соперником петербургского клуба. Также дает плюс тот факт, что у команды нет еврокубков, это дает преимущество.

Ранее Дмитрий Сенников поделился впечатлениями от матча сборной России против Венгрии (0:0) в рамках Лиги Наций.

Все новости
Азмун: «Жаль, что нам не повезло в матче с „Брюгге“»
Сегодня, 02:27 Комментарии2
Смолов: «Мы довольны результатом. Это хорошее начало»
Сегодня, 01:23 Комментарии2
Лисакович: «Впереди важные игры и плотный график»
Вчера, 23:10 Комментарии4
Николич: «Двигаемся дальше»
Вчера, 22:30 Комментарии15
Р. Нигматуллин: «Стоит отметить шикарный сэйв Гильерме на 93-й минуте»
Вчера, 22:11 Комментарии11
«Зенит» решил обратиться в УЕФА после поражения от «Брюгге»
Вчера, 21:07 Комментарии89
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
SHMEL
SHMEL
17 октября в 18:28
Спартак не будет бороться за первые два места, дай бог за третье зацепиться.
VAN ARM
VAN ARM
17 октября в 16:44
возможно всё ))) пусть заслужат))
cska vperiod
cska vperiod
17 октября в 16:27
Дима культурно издевается над спартаком.
112910415
112910415
17 октября в 14:43
как знать ..
не исключено, что ЦСКА будет главным конкурентом Спартака в борьбе за 1 место
beefs
beefs
17 октября в 14:25
Ранова то примеряет медвежью шкуру...
Little Caprice
Little Caprice
17 октября в 14:24
Если без троллинга, то это Зенит - конкурент Спартака. У Питера 15 матчей в 2020 году осталось, у Москвы - 10. Лёгкий календарь, нет сложных соперников ЛЧ, да и усиление на фланг подъехало. Им банально проще
drug01
drug01
17 октября в 14:23
Верно говорит лучше играть чем сидеть и думать
Армейская душа
Армейская душа
17 октября в 14:06
А что - Зенит решил в этом сезоне на 7-е место опуститься? Как-то не верится
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
17 октября в 14:01
Зря никто не берёт в расчёт ЦСКА!
serh62
serh62
17 октября в 14:01
а разве зенит борется за 6-7 место?
Big krendel
Big krendel
17 октября в 13:50
Спартак в итоге займёт своё 7 место!
ЮЗИК
ЮЗИК
17 октября в 13:49
Это ясно как явный день
Q-J-G
Q-J-G
17 октября в 13:49
Зенит Спартаку не конкурент)
Zenit_84
Zenit_84
17 октября в 13:49
Да, неплохо у них получается, но золото наше!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100