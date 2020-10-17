Семак: «Вендел провёл только одно занятие»

Наставник «Зенита» дал комментарий перед матчем 11-го тура РПЛ с «Сочи».

Что касается отсутствия Дзюбы и Оздоева, то они играли очень много, провели свой последний матч меньше трех дней назад.

Возможно ли появление на поле Вендела? Он провел только одно занятие и не тренировался, сыграл в этом сезоне очень мало матчей — две игры в Лиге Европы и одну в чемпионате Португалии, потом была пауза на сборные. Посмотрим, как будет складываться матч. Нам нужно понять, в каком состоянии он находится.