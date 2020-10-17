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Семак: «Вендел провёл только одно занятие»

17 октября 2020, 14:13
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 1Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Наставник «Зенита» Сергей Семак дал комментарий перед матчем 11-го тура РПЛ с «Сочи».

Что касается отсутствия Дзюбы и Оздоева, то они играли очень много, провели свой последний матч меньше трех дней назад.

Возможно ли появление на поле Вендела? Он провел только одно занятие и не тренировался, сыграл в этом сезоне очень мало матчей — две игры в Лиге Европы и одну в чемпионате Португалии, потом была пауза на сборные. Посмотрим, как будет складываться матч. Нам нужно понять, в каком состоянии он находится.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
17 октября в 17:03
будем ждать чудес )))
cska vperiod
cska vperiod
17 октября в 16:40
Не удивлюсь если скоро Ведел окажется в Сочи.
Леон Бугаев
Леон Бугаев
17 октября в 14:55
При счёте 3-0 можно выпустить. ))))
nubom
nubom
17 октября в 14:53
Пусить теперь проведет одну игру...
dalex83
dalex83
17 октября в 14:42
Дзюба Веделя ещё не посвятил....
Вот и играть не будет)
dalex83
dalex83
17 октября в 14:39
Семак: А Счёт я уже знаю....
mihaluch
mihaluch
17 октября в 14:26
Выпустят сегодня на короткое время.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
17 октября в 14:25
Семак долго не протянет
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
17 октября в 14:19
Скоро втянется
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