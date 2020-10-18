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Пономарёв: «Игроки „Динамо“ будут выкладываться на 120%»

18 октября 2020, 09:07
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)3 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарёв рассуждает о предстоящем матче с «Динамо» в рамках 11-го тура РПЛ.

«Динамо» возглавил новый тренер — это хороший стимул для игроков соперника. Всегда с появлением новой метлы, пусть она, конечно, и по-новому метет, люди хотят показать себя. Так что это будет очень серьезная игра, потому что выкладываться «Динамо» будет не на 100, а на 120%. Никто не хочет потерять в деньгах. Ведь бывает и так, что с приходом нового тренера контракты у футболистов снижаются, а некоторые игроки вообще вынуждены уходить из команды, потому что их нет в составе.

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Все комментарии
nubom
nubom
18 октября в 10:29
Володя, что у тебя было по математике в пятом классе?...
VAN ARM
VAN ARM
18 октября в 10:20
с динамиками всегда сложно))к тому же новый тренер))
cska vperiod
cska vperiod
18 октября в 10:08, ред.
Я как болельщик ЦСКА согласен с Владимиром, учитывая тот факт, что традиционно Динамо очень не удобный для нас соперник значит есть большая вероятность того, что всё-таки мы потеряем очки в сегодняшней встрече, новый тренер всегда стимулирует игроков на самоотдачу, но одна надежда на то, что и армейцы всё это понимают да и потеря очков сейчас отодвинет нас от первой тройки далеко назад поэтому и мы должны биться самоотверженно, учитывая, что все наши конкуренты набрали по три очка в своих встречах, ждём с нетерпением игру и надеемся, что игра пройдёт без судейских ошибок и беспределов и главное без травм.
ДАША Д
ДАША Д
18 октября в 09:59
В Тбилиси на 150 процентов выложились. Не помогло.
112910415
112910415
18 октября в 09:27
поверим на слово, посмотрим с интересом
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
18 октября в 09:10
Было бы неплохо...
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