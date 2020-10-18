Пономарёв: «Игроки „Динамо“ будут выкладываться на 120%»

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарёв рассуждает о предстоящем матче с «Динамо» в рамках 11-го тура РПЛ .

«Динамо» возглавил новый тренер — это хороший стимул для игроков соперника. Всегда с появлением новой метлы, пусть она, конечно, и по-новому метет, люди хотят показать себя. Так что это будет очень серьезная игра, потому что выкладываться «Динамо» будет не на 100, а на 120%. Никто не хочет потерять в деньгах. Ведь бывает и так, что с приходом нового тренера контракты у футболистов снижаются, а некоторые игроки вообще вынуждены уходить из команды, потому что их нет в составе.