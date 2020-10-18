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Газизов: «Для многих я слово из шести букв»

18 октября 2020, 08:25

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов заявил, что старается не переплачивать за трансферы.

Говорю, что меня не любят за то, что я не переплачиваю? А вы не знаете, что я никогда не переплачиваю? Вы знаете это лучше меня. Думаете меня за это любят?

Я закрыл кормушку. Как меня могут любить? Ко мне болельщики могут нормально относиться. А для всех остальных я кто? Знаете, кто? Слово из шести букв.

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Все комментарии
kinderpingui
kinderpingui
18 октября в 17:51
Это слово рифмуется с именем антон!
Сп62
Сп62
18 октября в 14:52
Приличное слово из детской поговорки: жадина-говядина и т.д., а столько ажиотажа, боже мой! Эту бы энергию, да в мирных целях.
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
18 октября в 13:55
Элементарно: пи..юк.
Red blu
Red blu
18 октября в 13:00, ред.
Хоть горшком назови, только в печь не ставь Не важно, какую должность мне предоставите, главное создайте мне хорошие условия, дайте высокую заработную плату.
Ravshan878
Ravshan878 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
18 октября в 12:53
Маловар я знаю это слова.Скажу моментально отправить кечмен.🤣.
Lu4nik
Lu4nik
18 октября в 12:50
да сиди ты работай! Задолбал трепаться...
Пpoтив всех
Пpoтив всех
18 октября в 11:54
Самое главное - нецензурное слово, это слово - з***т. На всех нормальных ресурсах, за него банят
VV V
VV V
18 октября в 11:45
"м.д.к" ведь пять букв.
berda2003
berda2003
18 октября в 11:30
слово из шести букв в кроссворде рфс нет, только из трёх...
nikoladolgov
nikoladolgov
18 октября в 11:29
Перегнул палку Газизов, скорее всего из трех букв.
RIR68
RIR68
18 октября в 11:23
З-а-р-е-м-а
makkie
makkie ответ RiotZero (раскрыть)
18 октября в 11:19
Есть такое.
Им бы бутылку водки, закуску и беседку во дворе - вдоволь бы наболтались :)
STVA 1
STVA 1 ответ particular (раскрыть)
18 октября в 11:19
Думаю если он перекрыл им кислород действительно то он молодец!
RiotZero
RiotZero ответ makkie (раскрыть)
18 октября в 11:13
Макс они любители не поболтать, а по...деть.
makkie
makkie
18 октября в 11:00
Что Газизов, что Медведев - любители поболтать в интервью. Скоро батл устроят 😆
Сергей Зz
Сергей Зz
18 октября в 10:59
Простите, у вас ГОРДОН на машине с ошибкой написали....
RTS-25
RTS-25
18 октября в 10:58
Славно, когда из 6-и (шести), у некоторых их 3-х ( из трёх).
Q-J-G
Q-J-G
18 октября в 10:55
Сколько предположений, домыслов, инсинуаций, разгадка "лежит" на поверхности: Шамиль)
dzvinka
dzvinka
18 октября в 10:51
чет как-то много букофф, есть мнение, что обошлось бы и тремя.
RiotZero
RiotZero ответ ДСА (раскрыть)
18 октября в 10:45
Я тоже подумал ....рас, но это 7 букв, а ...ло 5 букв. Так всё же, как его называют.
SHMEL
SHMEL
18 октября в 10:43
Сколько же много слов можно подобрать к Газизову из шести букв...
serh62
serh62
18 октября в 10:39
животное такое есть...символ спартака. и гадать не нужно.
Анд-м
Анд-м
18 октября в 10:29
Заинтриговал, презик 😏
За адекватность
За адекватность
18 октября в 10:26
"Будете крутить барабан, или назовете слово целиком?"
Дикий мужчина
Дикий мужчина
18 октября в 10:20
    Аpбитр
    Аpбитр ответ nubom (раскрыть)
    18 октября в 10:12
    p
    Faustello
    Faustello
    18 октября в 10:11
    Теперь вся Тарасовка в поле чудес играет)))
    Caniggia
    Caniggia
    18 октября в 10:09, ред.
    Ховнюк что ли? Хотя на ум приходит только русская классика - из 3-х и из 5-ти.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    18 октября в 10:07
    Медведев : для всех я слово из трёх букв
    ПерекатиПоле
    ПерекатиПоле ответ cska1948 (раскрыть)
    18 октября в 10:03
    А может «жадина» ?
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