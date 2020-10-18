Газизов: «Для многих я слово из шести букв»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов заявил, что старается не переплачивать за трансферы.

Говорю, что меня не любят за то, что я не переплачиваю? А вы не знаете, что я никогда не переплачиваю? Вы знаете это лучше меня. Думаете меня за это любят?

Я закрыл кормушку. Как меня могут любить? Ко мне болельщики могут нормально относиться. А для всех остальных я кто? Знаете, кто? Слово из шести букв.