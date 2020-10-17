Тедеско оценил дебют Мозеса

Главный тренер «Спартака» оценил дебют полузащитника , который состоялся в матче 11-го тура РПЛ против «Химок» (3:2).

Мозес последний раз играл 27 июля, ещё выходил против «Севильи», но там был неполноценный матч. Это нормально, что после длинной паузы нельзя ждать от футболиста блестящей игры. К тому же надо понимать, как игрок может войти в игру, даже имея игровой ритм. Но мы увидели от Мозеса отличную передачу на Джордана, видно качество футболиста. У нас есть время, чтобы подтянуть его кондиции. И вышел он при счёте 0:1, а в итоге мы выиграли. С Мозесом всё будет очень хорошо.