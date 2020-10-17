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Тедеско оценил дебют Мозеса

17 октября 2020, 22:49
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки2 : 3Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско оценил дебют полузащитника Виктора Мозеса, который состоялся в матче 11-го тура РПЛ против «Химок» (3:2).

Мозес последний раз играл 27 июля, ещё выходил против «Севильи», но там был неполноценный матч. Это нормально, что после длинной паузы нельзя ждать от футболиста блестящей игры. К тому же надо понимать, как игрок может войти в игру, даже имея игровой ритм. Но мы увидели от Мозеса отличную передачу на Джордана, видно качество футболиста. У нас есть время, чтобы подтянуть его кондиции. И вышел он при счёте 0:1, а в итоге мы выиграли. С Мозесом всё будет очень хорошо.

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Блоссия
Блоссия
18 октября в 08:22
Мне Мозес понравился. Есть внутреннее спокойствие и уверенность у него.
cska vperiod
cska vperiod
18 октября в 07:01
Негр в мервом же матче привёз гол себе и все острые атаки в сторону спартачей шли с его фланга.
Топь
Топь
18 октября в 06:59
Валидольный матч .... Всех с победой !!!
112910415
112910415
18 октября в 04:46
интенсивный тренировочный процесс поможет
Leha-ha50
Leha-ha50
17 октября в 23:14
А ведь погоняли Химки сегодня Спартак , достаточно сильно нервишки им потрепали. Ведь будь поудачливее в завершении , все могло закончится потерей очков. Вообще сейчас все команды борются до последней минуты и предсказать исход матча очень трудно. Проходных матчей ни у кого не будет. Вылетать никто не хочет , претендентов много , потому и будут цепляться за очки невзирая на статус команд.
Ждем увлекательнейшей борьбы на всех этажах турнирной таблицы.
Спартак с победой, Химкам респект за игру.
Всем здоровья.
Игорь Ларин 1958
Игорь Ларин 1958 ответ Q-J-G (раскрыть)
17 октября в 23:01
Ну да. Выпустив его оставил команду в меньшинстве. Ну не готов он ещё.
Q-J-G
Q-J-G
17 октября в 22:54
На то он и тренер, чтобы оценивать!
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