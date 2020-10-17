Максименко: «Перерыв дал нам определенное преимущество»

Голкипер «Спартака» прокомментировал результат матча 11-го тура РПЛ против «Химок» (3:2).

После игр сборных всегда тяжело выходить. Некоторые ребята только прилетели, не тренировались. Много ошибались, но перетерпели. Из-за ошибок «Химки» много выбегали в контратаку. Это командная победа. Ребятам спасибо.

В перерыве внесли некоторые коррективы. Что за коррективы? Это наша внутренняя кухня. Перерыв дал нам определенное преимущество.

Мозес? Хороший парень. Один день в команде. Будет вливаться. Класс виден, нужно просто сыграться с ребятами.