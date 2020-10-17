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Максименко: «Перерыв дал нам определенное преимущество»

17 октября 2020, 22:56
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки2 : 3Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Голкипер «Спартака» Александр Максименко прокомментировал результат матча 11-го тура РПЛ против «Химок» (3:2).

После игр сборных всегда тяжело выходить. Некоторые ребята только прилетели, не тренировались. Много ошибались, но перетерпели. Из-за ошибок «Химки» много выбегали в контратаку. Это командная победа. Ребятам спасибо.

В перерыве внесли некоторые коррективы. Что за коррективы? Это наша внутренняя кухня. Перерыв дал нам определенное преимущество.

Мозес? Хороший парень. Один день в команде. Будет вливаться. Класс виден, нужно просто сыграться с ребятами.

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Все комментарии
Женя Алимаскин
Женя Алимаскин
18 октября в 09:44
После заевления федуна о снятие с чемпионата Спартак стал выигрывать совпадение не думаю
cska vperiod
cska vperiod
18 октября в 06:57
Максименко лукавит, они все заранее знали результат и всё шло по сценарию даже немецкий козлик не подпрыгивал не говоря о Черевченко, который за 90 минут даже с кресла ни разу не приподнялся.
112910415
112910415
18 октября в 05:06
тренер всё объяснил доходчиво
я из Химок
я из Химок
18 октября в 03:38
Красавчик! Сухой первый тайм твоя заслуга, и кривые удары наших! Ты тянул классно!
12й игрок
12й игрок
18 октября в 00:23
Сценарий 30на дал вам преимущество в перерыве.
sv_1969
sv_1969
17 октября в 23:24
В принципе после игр сборных тяжело вкатываются. Реал не даст соврать. Да и Барса летит пока.
Леон Бугаев
Леон Бугаев
17 октября в 23:17
Хахаха. Перерыв дал некий бонус Левченко.
David Young
David Young
17 октября в 22:56
Тренер сыграл в этом важную роль.
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