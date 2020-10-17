Тихонов: «Мозес далеко не Малком»

Бывший игрок «Спартака» оценил игру форварда и полузащитника в матче 11-го тура РПЛ против «Химок» (3:2).

Если честно, Кокорина увидел несколько раз. Когда он забил пенальти, когда его сбили, когда он радовался забитому голу и когда его меняли. Это если говорить о футбольных вещах. Сейчас Кокорин не выглядит лидером в группе атаки среди нападающих. Думаю, что Понсе и Ларссон играют главную роль в атаке «Спартака».

Игра Мозеса? Нужно смотреть, потому что это далеко не Малком, если брать атакующего полузащитника. Необходимо время, потому что тяжело с корабля на бал. Был хороший момент, когда он выходил один на один, была неплохая передача в штрафную. Мало времени. Трудно сейчас сразу ждать от него чего-то сверхъестественного.