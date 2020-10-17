ГлавнаяНовости

Тихонов: «Мозес далеко не Малком»

17 октября 2020, 23:17
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки2 : 3Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший игрок «Спартака» Андрей Тихонов оценил игру форварда Александра Кокорина и полузащитника Виктора Мозеса в матче 11-го тура РПЛ против «Химок» (3:2).

Если честно, Кокорина увидел несколько раз. Когда он забил пенальти, когда его сбили, когда он радовался забитому голу и когда его меняли. Это если говорить о футбольных вещах. Сейчас Кокорин не выглядит лидером в группе атаки среди нападающих. Думаю, что Понсе и Ларссон играют главную роль в атаке «Спартака».

Игра Мозеса? Нужно смотреть, потому что это далеко не Малком, если брать атакующего полузащитника. Необходимо время, потому что тяжело с корабля на бал. Был хороший момент, когда он выходил один на один, была неплохая передача в штрафную. Мало времени. Трудно сейчас сразу ждать от него чего-то сверхъестественного.

Все новости
Азмун: «Жаль, что нам не повезло в матче с „Брюгге“»
Сегодня, 02:27 Комментарии2
Смолов: «Мы довольны результатом. Это хорошее начало»
Сегодня, 01:23 Комментарии2
Лисакович: «Впереди важные игры и плотный график»
Вчера, 23:10 Комментарии4
Николич: «Двигаемся дальше»
Вчера, 22:30 Комментарии15
Р. Нигматуллин: «Стоит отметить шикарный сэйв Гильерме на 93-й минуте»
Вчера, 22:11 Комментарии11
«Зенит» решил обратиться в УЕФА после поражения от «Брюгге»
Вчера, 21:07 Комментарии89
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ekliziast
ekliziast
18 октября в 10:19, ред.
Разница есть и большая, одного купили за 40мл , а может и более, кто этот газпром контролирует, другого взяли в аренду.Один по приезду дурака пол года валял , другой с самолёта и на поле. Бомжу надо готовиться к Сочи , а Мозес если не заиграет вернётся по месту прописки.
VAN ARM
VAN ARM
18 октября в 08:40
посмотрим ))может также часто ломается))))))))))
mihaluch
mihaluch
18 октября в 05:41
Мозес не Малком и не стремится к этому.
112910415
112910415
18 октября в 05:03
в отдельных эпизодах виден высокий класс
я из Химок
я из Химок
18 октября в 03:45
А Кокорин и правда где-то на задворках находится. Если он не начнёт играть, то это ещё один "сбитый лётчик"!
я из Химок
я из Химок
18 октября в 03:43
Впринципе согласен! Но с выходом Мозеса игра у Спартака изменилась! Дайте ему время, и оно покажет кто чего стоит!
cska vperiod
cska vperiod
18 октября в 03:39
Оба негры.
Q-J-G
Q-J-G
18 октября в 01:59
А Малком далеко не Мозес)
brauning.86
brauning.86
18 октября в 00:21
Естественно не Малколм, Витя на поле вышел на второй день после приезда, Малколм через пол года
ermak6848
ermak6848
17 октября в 23:58
сказал Гуру от футбола..
LOpp
LOpp
17 октября в 23:46
Делать выводы по футболисту который в Россию приехал вчера?
Понятно, что Мозес не Малком, и поэтому филонить не будет.
makkie
makkie
17 октября в 23:40
А что такого показывает Малком, которого купили за 40 млн?
Дрогба0707
Дрогба0707
17 октября в 23:32
Тихонов как тренер далеко не Семак или Тедеско)
25процентный клоун
25процентный клоун
17 октября в 23:23
Мозеса сразу видно было, ге надо лукавить, класс
Big krendel
Big krendel
17 октября в 23:21
Кокорина заставили бить пенальти, заранее зная, что поставят обязательно.
sv_1969
sv_1969
17 октября в 23:18
Саня выполняет обещание. Не играть..
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100