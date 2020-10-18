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Нойер: «Мы показали хорошую игру»

18 октября 2020, 10:13
АрминияЛоготип футбольный клуб Арминия (Билефельд)1 : 4Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер рассказал о победе над «Арминией» в матче 4-го тура Бундеслиги.

Мы показали хорошую игру. Поле было отличным. Мы смогли навязать свою игру и с первых минут начать оказывать давление на «Арминию». Впрочем, соперник все равно старался разыгрывать мяч от своих ворот. Важно, что мы реализовали те ситуации, которые у нас были в штрафной. Для нас было важно забить. Мы показали хорошее лицо. К сожалению, мы пропустили один гол, но мы также много забили. Это говорит о силе нашей атаки.

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Анпилкин
Анпилкин
18 октября в 10:13
Молодцы, поздравляю
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