Нойер: «Мы показали хорошую игру»

Голкипер «Баварии» рассказал о победе над «Арминией» в матче 4-го тура Бундеслиги.

Мы показали хорошую игру. Поле было отличным. Мы смогли навязать свою игру и с первых минут начать оказывать давление на «Арминию». Впрочем, соперник все равно старался разыгрывать мяч от своих ворот. Важно, что мы реализовали те ситуации, которые у нас были в штрафной. Для нас было важно забить. Мы показали хорошее лицо. К сожалению, мы пропустили один гол, но мы также много забили. Это говорит о силе нашей атаки.