ГлавнаяНовости

Флик: «Мы сами усложнили себе жизнь»

18 октября 2020, 10:10
АрминияЛоготип футбольный клуб Арминия (Билефельд)1 : 4Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

Наставник «Баварии» Ханси Флик прокомментировал победу над «Арминией» в матче 4-го тура Бундеслиги.

Игра в первом тайме была близка к той, что мы себе представляем. Но у нас был отрезок около пяти минут, в котором мы были слишком беспечны. Это мне не понравилось, мы сами усложнили себе жизнь. Для меня Томас Мюллер наряду с Робертом Левандовски был одним из лучших футболистов матча. Конечно, мы можем лучше обороняться, но сейчас нам не хватает нескольких тренировок. Это будет вызов, но альтернативы нет и поэтому мы принимаем ситуацию такой, какая она есть.

Все новости
Конте — о ничьей с «Боруссией» М: «„Интер“ выступил хорошо и мог победить»
Сегодня, 04:18 Комментарии2
Флик: «„Бавария“ продемонстрировала очень хорошую эффективность»
Сегодня, 03:55 Комментарии1
Симеоне — о разгроме от «Баварии»: «„Атлетико“ показал хорошую игру»
Сегодня, 03:36 Комментарии2
Корниенко: «Думаю, „Реал“ недооценил нас»
Сегодня, 03:09 Комментарии1
Каштру: «Все игроки идеально выполнили стратегию на матч с „Реалом“»
Сегодня, 01:45 Комментарии1
Форвард «Зальцбурга»: «Я очень разочарован. Особенно упущенным моментом»
Сегодня, 01:36 Комментарии1
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Анпилкин
Анпилкин
18 октября в 10:11
Верно заметил
shlomo
shlomo
18 октября в 10:11
Сами виноваты были...играть теперь только на выигрыш
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100