Флик: «Мы сами усложнили себе жизнь»

Наставник «Баварии» Ханси Флик прокомментировал победу над «Арминией» в матче 4-го тура Бундеслиги.

Игра в первом тайме была близка к той, что мы себе представляем. Но у нас был отрезок около пяти минут, в котором мы были слишком беспечны. Это мне не понравилось, мы сами усложнили себе жизнь. Для меня Томас Мюллер наряду с Робертом Левандовски был одним из лучших футболистов матча. Конечно, мы можем лучше обороняться, но сейчас нам не хватает нескольких тренировок. Это будет вызов, но альтернативы нет и поэтому мы принимаем ситуацию такой, какая она есть.