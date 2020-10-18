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«Спартак» показал, что осталось за кадром матча РПЛ с «Химками»

вчера, 19:35
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки2 : 3Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Пресс-служба «Спартака» показала, что осталось за кадром матча 11-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (3:2).

«Красно-белые уступали, но взяли три очка и остались в лидерах. Саша Кокорин впервые забил за нашу команду, Джордан Ларссон и Эсекьель Понсе последовали его примеру, Виктор Мозес и Степа Оганесян дебютировали, а Саша Максименко совершил несколько крутых спасений! Яркие эмоции волевой победы над „Химками“ — в новом видео рубрики „За кадром“», — говорится в описании видео, опубликованном на официальном канале «Спартака» в YouTube.

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Все комментарии
протон1
протон1
вчера в 22:18
я было время так . есть слово обструкция. было на счет карпина. теперь бы хотел дать ему шанс возглавить спам. но он в ле слил команду. хотя не знаю. дать ему шанс на спам вновь.
kostjan 58
kostjan 58
вчера в 21:34
неужели пендаля не было....ахаха)))
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 21:22
не дёшево далась победа))))
ermak6848
ermak6848
вчера в 20:53
хорошая была игра
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
вчера в 20:46
Ну стыдно же опять за cпapтак!
RIR68
RIR68
вчера в 20:32
что осталось? предвзятое судейство, свинарник в раздевалке(((
Big krendel
Big krendel ответ Дикий мужчина (раскрыть)
вчера в 20:12
Пустой чемодан, брошенный в судейской обнаружен.
Footbolista
Footbolista ответ Дикий мужчина (раскрыть)
вчера в 19:54, ред.
Прокладку трубопровода в Сочи показали..."Сила лазури"...
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 19:51
Хорошее видео для просмотра.
David Young
David Young
вчера в 19:37
Непростая победа, было много эмоций у Спартака от неё.
Дикий мужчина
Дикий мужчина
вчера в 19:36
Как чемодан несли показали ?
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