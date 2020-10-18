«Спартак» показал, что осталось за кадром матча РПЛ с «Химками»

1603038959

вчера, 19:35

Пресс-служба «Спартака» показала, что осталось за кадром матча 11-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (3:2).

«Красно-белые уступали, но взяли три очка и остались в лидерах. Саша Кокорин впервые забил за нашу команду, Джордан Ларссон и Эсекьель Понсе последовали его примеру, Виктор Мозес и Степа Оганесян дебютировали, а Саша Максименко совершил несколько крутых спасений! Яркие эмоции волевой победы над „Химками“ — в новом видео рубрики „За кадром“», — говорится в описании видео, опубликованном на официальном канале «Спартака» в YouTube.