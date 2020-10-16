Ремейк полуфинала, Кавани против бывших и дебютанты из Турции. Квартет мести в Лиге чемпионов

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вчера, 15:06

«Соккер.ру» представляет группу, где у ПСЖ есть счеты с МЮ , а «РБ Лейпциг» не простил парижанам недавний разгром в полуфинале. И лишь «Истанбул» тихо стоит в сторонке.

Группа «H»: «Пари Сен-Жермен», «Манчестер Юнайтед», «РБ Лейпциг», «Истанбул Башакшехир»

«Пари Сен-Жермен» (7-е место в клубном рейтинге УЕФА )

Тренер: Томас Тухель (Германия)

Главные летние потери: не стали продлевать контракт с Тиаго Силвой — престарелый лидер обороны ушел в «Челси» свободным агентом. Еще раньше покинули команду Тома Менье и Эдинсон Кавани, ушел запасной форвард Чупо-Мотинг.

Главные летние приобретения: выкупили контракты Икарди и Рико, которые уже были в команде. Пригласили полузащитника-разрушителя Данилу из «Порту», взяли Флоренци, Рафинью и Мойзе Кина.

Лучший результат в ЛЧ / КЕЧ : финал-2019/20.

Лидеры команды: Кейлор Навас, Маркиньос, Ди Мария, Неймар, Мбаппе.

Слабые места: в обороне многое держалось на опыте Тиаго Силвы, теперь главным должен стать Маркиньос, у которого не слишком опытные и нестабильные подручные.

Сильные стороны: Томас Тухель превращает ПСЖ из команды звезд в команду-звезду, и выход в финал Лиги чемпионов, несмотря на поражение от «Баварии», добавит парижанам уверенности в том, что они на правильном пути.

Оптимальный состав (4-3-3): Навас — Флоренци, Маркиньос, Кимпембе, Бернат — Гейе, Верратти, Ди Мария — Неймар, Мбаппе, Икарди.

Прогноз «Соккер.ру»: ПСЖ по статусу положено выигрывать эту группу. Предположим, что так и будет.

«Манчестер Юнайтед» (8-е место в клубном рейтинге УЕФА )

Тренер: Оле-Гуннар Сульшер (Норвегия)

Главные летние потери: значимых потерь не было, с кем-то расстались окончательно, как с Алексисом Санчесом и Крисом Смоллингом, а тех, на кого Сульшер не рассчитывает в этом сезоне, распихали по арендам.

Главные летние приобретения: Алекс Теллес усилит левый фланг обороны, Донни ван де Бек должен добавить «мозгов» в созидательном блоке, а Эдинсон Кавани будет делиться опытом с молодыми форвардами.

Лучший результат в ЛЧ / КЕЧ : трехкратный победитель турнира — 1967/68, 1998/99 и 2007/08.

Лидеры команды: формально лидерами остаются Де Хеа, Погба и Магуайр, хотя их форма в последнее время далека от уровня ожиданий, особенно у Харри. Бруну Фернандеш и Маркус Рэшфорд — те, с кем связаны основные надежды в атаке.

Слабые места: на старте этого сезона МЮ проиграл в домашних мачтах «Кристал Пэлас» (1:3) и «Тоттенхэму» (1:6). В этих играх команда Сульшера выглядела одним сплошным слабым местом. У «красных дьяволов» комплексные проблемы в обороне, нестабильные лидеры, да и Сульшер далеко не волшебник. Немецкие оппоненты Тухель и Нагельсманн кажутся тренерами из другой лиги.

Сильные стороны: у «Манчестер Юнайтед» классный по именам состав: тут и Де Хеа, и самый дорогой защитник в истории футбола Магуайр, а еще Погба, Фернандеш, ван де Бек, Марсьяль, Рэшфорд, талантливый Гринвуд. Пахнет внушительным потенциалом.

Оптимальный состав (4-2-3-1): Де Хеа — Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Теллес — Матич, Погба — Рэшфорд, Бруну Фернандеш, ван де Бек (Гринвуд) — Марсьяль.

Прогноз «Соккер.ру»: боюсь, манкунианцев ждет разочарование — третье место в группе. Шансы ПСЖ и «РБ Лейпцига» на плей-офф выглядят предпочтительнее.

«РБ Лейпциг» (23-е место в клубном рейтинге УЕФА )

Тренер: Юлиан Нагельсманн (Германия)

Главные летние потери: Тимо Вернер отправился в «Челси» и не принимал участия в летнем плей-офф Лиги чемпионов. «Атлетико» выбили без бывшего лидера атак. Нет в составе «Лейпцига» больше и Патрика Шика — у этого форварда закончился срок аренды из «Ромы».

Главные летние приобретения: на потерю двух нападающих «РБ Лейпциг» отреагировал симметрично — покупкой двух форвардов. Норвежец Александр Серлот пришел из «Кристал Пэлас» (прошлый сезон провел в «Трабзонспоре», где забил 33 гола в 49 матчах), а кореец Хван Хи-Чхан — из «Зальцбурга». Также к «быкам» присоединился Джастин Клюйверт.

Лучший результат в ЛЧ / КЕЧ : полуфинал-2019/20.

Лидеры команды: Гулачи, Упамекано, Забитцер, Поульсен.

Слабые места: завышенные ожидания могут стать проблемой, ведь после попадания в полуфинал Лиги чемпионов и соперники будут по-другому относиться к «РБ Лейпцигу», и сами футболисты хотят соответствовать заданной планке. Есть опасения и за атаку: Вернер и Шик совместными усилиями забили 44 гола в прошлом сезоне. Смогут ли Серлот и Хи-Чхан достойно заменить предшественников?

Сильные стороны: система Нагельсманна. «РБ Лейпциг» — обученная и гибкая команда, которая умеет играть на своих сильных сторонах и слабостях противника. Юлиан не раз менял схемы и стиль игры без потери эффективности.

Оптимальный состав (3-4-2-1): Гулачи — Клостерманн, Упамекано, Хальстенберг — Забитцер, Лаймер, Адамс, Анхелиньо — Ольмо, Нкунку (Форсберг) — Поульсен (Серлот).

Прогноз «Соккер.ру»: ждем «Лейпциг» в плей-офф. Вероятно, выйдут в 1/8 финала со второй строчки.

«Истанбул Башакшехир» (58-е место в клубном рейтинге УЕФА )

Тренер: Окан Бурук (Турция)

Главные летние потери: «Истанбул» покинули такие известные игроки, как Робиньо, Гекхан Инлер, Эльеро Элиа и Гаэль Клиши. Впрочем, только 35-летний француз был основным игроком в чемпионском сезоне (31 матч = 2 гола и 6 «ассистов»).

Главные летние приобретения: за «Истанбул» теперь будет играть бывший защитник МЮ и «Лиона» Рафаэль, левый защитник сборной Турции Хасан Али Калдырым, знакомый нам по выступлениям в «Зените» бразилец Жулиано. Подписаны контракты и с несколькими перспективными футболистами, среди которых выделяется центральный защитник Равиль Тагир.

Лучший результат в ЛЧ / КЕЧ : дебютируют в турнире.

Лидеры команды: Гюнок, Епуряну, Шкртел, Топал, Вишча, Ба.

Слабые места: состав «Истанбула» на фоне конкурентов по группе выглядит очень и очень скромно, а новый сезон чемпионата Турции действующие чемпионы начали ужасно: после четырех туров занимают последнюю строчку, набрали всего одно очко и не забили ни одного мяча.

Сильные стороны: силой можно посчитать разве что опыт, которым обладают футболисты «Истанбула». Команда возрастная, есть люди, поигравшие в топ-чемпионатах. Когда наберут форму, будут играть в свою силу, коленки перед МЮ и ПСЖ трястись не должны.

Оптимальный состав (4-1-4-1): Гюнок — Кайсара, Шкртел, Епуряну, Калдырым — Текдемир — Вишча, Кахвечи, Жулиано, Шадли — Ба (Кривелли).

Прогноз «Соккер.ру»: последнее место в группе.

Фишки группы

- «Истанбул» не встречался ни с одним из своих соперников по квартету «H», а вот у других команд есть старые счеты.

- «РБ Лейпциг» в августе проиграл ПСЖ со счетом 0:3 в полуфинале прошлого розыгрыша Лиги чемпионов.

- В свою очередь, парижане хотят отомстить «Манчестер Юнайтед» за досадный вылет из Лиги чемпионов-2018/19. Тогда противостояние в 1/8 финала началось с уверенной победы ПСЖ на «Олд Траффорд» со счетом 2:0, но в Париже, несмотря на доминирование хозяев, «красные дьяволы» воспользовались контратаками и сенсационно выиграли 3:1, оставив команду Томаса Тухеля за бортом.

- В рамках группы «H» будет несколько любопытных встреч футболистов со своими бывшими клубами:

Андер Эррера и Анхель Ди Мария (оба — ПСЖ ) раньше играли за «Манчестер Юнайтед».

Эдинсон Кавани («Манчестер Юнайтед») является лучшим бомбардиром в истории ПСЖ .

Рафаэл («Истанбул») провел 170 матчей за МЮ и трижды выигрывал АПЛ под руководством сэра Алекса Фергюсона.

- «Истанбул» и МЮ могли встретиться в четвертьфинале Лиги Европы-2019/20, но турки уступили право сыграть с «красными дьяволами» датскому «Копенгагену».