Роналду — о бое Нурмагомедова: «Хабиб победит, он мой брат. Иншаллах»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду поддержал Хабиба Нурмагомедова накануне боя с Джастином Гэтжи в рамках UFC.
Конечно, Хабиб победит! Мой брат. Иншаллах.
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду поддержал Хабиба Нурмагомедова накануне боя с Джастином Гэтжи в рамках UFC.
Конечно, Хабиб победит! Мой брат. Иншаллах.
Я не люблю бокс, но всё же различие между ним и UFC есть. В боксе больше правил направленных на безопасность спортсменов.
Что до футбола-хоккея, то в этих видах спорта главная цель - мяч, а не голова соперника. )
Из единоборств мне больше нравятся греко-римская борьба, самбо, дзюдо...
Я не люблю бокс, но всё же различие между ним и UFC есть. В боксе больше правил направленных на безопасность спортсменов.
Что до футбола-хоккея, то в этих видах спорта главная цель - мяч, а не голова соперника. )
Из единоборств мне больше нравятся греко-римская борьба, самбо, дзюдо...
Сегодня 13:35
Иметь "брата" с подобной ориентацией позор семьи.
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Немного троллинга
Вы это серьёзно? Тут не задет ни клуб, ни пользователь, ни сотрудник сайта, так почему троллинг? Почему высказывания в сторону футбольной персоны стали караться троллингом?
Сегодня 13:35
Иметь "брата" с подобной ориентацией позор семьи.
Скрыть
Немного троллинга
Вы это серьёзно? Тут не задет ни клуб, ни пользователь, ни сотрудник сайта, так почему троллинг? Почему высказывания в сторону футбольной персоны стали караться троллингом?
Нашёлся потерянный брат... Но лучше бы такой не находился
Нашёлся потерянный брат... Но лучше бы такой не находился
Весьма сомнительное братство...
Весьма сомнительное братство...