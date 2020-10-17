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Роналду — о бое Нурмагомедова: «Хабиб победит, он мой брат. Иншаллах»

17 октября 2020, 08:17

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду поддержал Хабиба Нурмагомедова накануне боя с Джастином Гэтжи в рамках UFC.

Конечно, Хабиб победит! Мой брат. Иншаллах.

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Все комментарии
Тага Дага
Тага Дага
19 октября в 08:30
Видимо нравится ему обрезанные....Бадр...Хабиб...следующий кто интересно. ..следующим будет Зидан...может Саллах. ..😂😂😂😂😂
Ron09
Ron09 ответ Lucky luciano (раскрыть)
18 октября в 19:50
Там дело не в безопасности а в самом виде спорта. В боксе лупят до дех пор пока не вылезут шары из орбит или пока не потеряет равновесие. А здесь только замешкался сразу болевой.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
17 октября в 21:52
а как же Бадр - уже списан?
Шишанутый
Шишанутый
17 октября в 20:47
Рон с Хабибом друзья, кто против Рона того Хабиб ушатает так что бойтесь барсафаны)
zooveterinar
zooveterinar
17 октября в 19:10
Н-нда, ноу комментс!!!
Dzolo
Dzolo
17 октября в 14:51
Хабиб и с Конором, когда-то были братьями.
Lucky luciano
Lucky luciano ответ Klaus-S (раскрыть)
17 октября в 14:33
в UFC все хорошо с безопасностью и еще никто не умер...а в боксе умирали
Kirill Sersnjov
Kirill Sersnjov ответ h8you (раскрыть)
17 октября в 13:26
Шахматы, керлинг, гольф, дартс, бильярд. Все эти виды спорта кишат хорошо физически развитыми людьми
safari-05
safari-05 ответ kolpankolpan (раскрыть)
17 октября в 13:15
Ну и мечта у тебя.
Klaus-S
Klaus-S ответ Lucky luciano (раскрыть)
17 октября в 12:53
Это всего лишь мое личное мнение. )
Я не люблю бокс, но всё же различие между ним и UFC есть. В боксе больше правил направленных на безопасность спортсменов.
Что до футбола-хоккея, то в этих видах спорта главная цель - мяч, а не голова соперника. )
Из единоборств мне больше нравятся греко-римская борьба, самбо, дзюдо...
beefs
beefs
17 октября в 12:43
Брат брату пожелал...
Lucky luciano
Lucky luciano ответ Klaus-S (раскрыть)
17 октября в 12:24, ред.
ну тогда нужно запретить хоккей ,бокс...в общем все боевые искусства...и приведи пример кого покалечили за последние годы...тогда и футбол можно закрывать,ведь колечат там тоже неплохо
Klaus-S
Klaus-S ответ h8you (раскрыть)
17 октября в 12:17
В шахматах никто никого не пытается покалечить.
Пьемонтский Князь
Пьемонтский Князь ответ h8you (раскрыть)
17 октября в 12:14
В их случае - кёрлинг, а Стиви Джи - тренер)
h8you
h8you ответ Klaus-S (раскрыть)
17 октября в 12:05
а что спорт шахматы?
juvenale
juvenale
17 октября в 12:04
Хабиб тайм!а так осторожному конечно нужно драться больше чем раз в год и конечно желательно в своей весовой
Klaus-S
Klaus-S
17 октября в 11:57
Когда люди за деньги готовы поломать друг друга - это ужасно. Самый отвратительный вид спорта. Да и не спорт это.
ЮHBА
ЮHBА
17 октября в 11:48
    Байкал-38.
    Байкал-38. ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
    17 октября в 10:57
    Да они вроде давно встречаются и ноги вырывать не хотят друг другу.
    Байкал-38.
    Байкал-38.
    17 октября в 10:52
    Байкал-38
    Сегодня 13:35
    Иметь "брата" с подобной ориентацией позор семьи.
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    Немного троллинга

    Вы это серьёзно? Тут не задет ни клуб, ни пользователь, ни сотрудник сайта, так почему троллинг? Почему высказывания в сторону футбольной персоны стали караться троллингом?
    112910415
    112910415
    17 октября в 10:41
    Горе Хабибу!
    Нашёлся потерянный брат... Но лучше бы такой не находился
    galem72
    galem72
    17 октября в 10:26
    Ковидоз головного мозга у портка.
    kolpankolpan
    kolpankolpan
    17 октября в 10:21
    Даже обсуждать противно.Когда -же набьют голову этому би-бу.
    Нази
    Нази
    17 октября в 09:54
      Project Pandora
      Project Pandora ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
      17 октября в 09:29
        Faustello
        Faustello
        17 октября в 09:21
        Наздаровье, как дела, карашо!)))
        Big krendel
        Big krendel
        17 октября в 09:03
        Серьезный болельщик у Хабиба.
        Ангел неБесГрешен
        Ангел неБесГрешен
        17 октября в 09:03
          mangox22
          mangox22
          17 октября в 08:57
          Не зря его именуют марроканцем
          Трезвый повар
          Трезвый повар
          17 октября в 08:44
          Желаю Хабибу победить
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