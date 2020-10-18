Мечта о десятом титуле. Команда Карло Анчелотти выдержала испытание дерби

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вчера, 17:00

«Соккер.ру» рассказывает об успешном старте «Эвертона».

«Эвертон» не принято считать суперклубом, несмотря на девять чемпионских титулов. Больше только у «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуля» и «Арсенала». У «Челси» и «Манчестер Сити» по шесть побед — догонять и догонять. Но один из старейших клубов Англии и участник самого первого чемпионата в последний, девятый, раз приходил на финиш первым тридцать три года назад. И постепенно вжился в роль героя второго плана.

«Эвертон» превратился в некое болото. Из которого нужно было выбираться, едва став на ноги. Например, во второй половине 90-х Майкл Оуэн и Френсис Джефферс котировались примерно одинаково. Но один стал суперзвездой, даром что боролся с травмами. А когда вы слышали в последний раз про Джефферса? Или про Дэнни Кадамартери? И стал бы Уэйн Руни тем, каким мы его знаем, сохрани он верность родному клубу?

Но в новом сезоне «Эвертон» мощно стартовал. До мерсисайдского дерби он выиграл все четыре встречи и взлетел на самую верхушку Премьер-Лиги. Что, с одной стороны, сюрприз. А с другой, — а что тут неожиданного. Девятикратный чемпион прилично укомплектован. Да и руководит им сам Карло Анчелотти.

Личность выдающаяся. Мало кому удавалось выигрывать Кубок/Лигу чемпионов и как футболисту, и как тренеру. Итальянский специалист брал чемпионаты всей большой пятёрки — с «Миланом», «Челси», «Пари Сен-Жермен», «Реалом» и «Баварией». А ещё он взял с «Пармой» Кубок УЕФА в «Лужниках» весной 1999-го. Но при этом Карло успел заработать весьма специфическую репутацию. Ещё в «Челси» заметили, что итальянец довольно ленив и консервативен. Он предпочитает собирать урожай с грядок, засеянных предшественниками. Заниматься вскапыванием Анчелотти не любил. Его команды не опускали планку, но и не росли. Урожай рано или поздно должен был иссякнуть. А что потом? Из «Баварии» Карло убрали не дожидаясь окончания контракта. В «Наполи» предпочли доверить команду столь неоднозначному персонажу, как Дженнаро Гаттузо, ибо продолжение работы с Анчелотти грозило обернуться проматыванием капитала, созданного Маурицио Сарри. Поэтому со знаменитым тренером расстались преждевременно.

Если проводить параллель Анчелотти с кем-либо из известных литературных и кинематографических персонажей, то наиболее уместен охотник из «Обыкновенного чуда». В фильме Марка Захарова его сыграл Всеволод Ларионов. Некогда знаменитый охотник, гроза всего, что движется, превратился в скучного зануду, который живёт прошлым, пишет мемуары и забыл, когда в последний раз совершал удачный выстрел.

Всё это не секрет в мире футбола, и потому выбор Анчелотти в роли главного тренера казался весьма странным. Потому что Карло досталось небогатое наследство от Марку Силвы, Сэма Эллердайса и Рональда Кумана. «Эвертон» вжился в роль середняка и вряд ли мог претендовать на что-либо серьёзное. Конечно, можно было слегка подтянуть гайки и больше никуда не дёргаться. Для роста итальянскому тренеру пришлось бы взять в руки условные лопату и грабли и вернуться лет так на двадцать, а то и больше назад. Сначала, оно так и выглядело. «Ириски» слегка, но не более, прибавили. Финишировали на двенадцатом месте.

Во время короткого межсезонья на кухне девятикратного чемпиона шла кропотливая работа. Отсеялись ненужные или выработавшие свой ресурс игроки, а это ветеран Лейтон Бейнс, Тео Уолкотт, Морган Шнайдерлейн, Умар Ньяс. Но были и приобретения. Хорошо знакомый Анчелотти по работе с «Наполи» Аллан. Абдулай Дукуре и Бен Годфри из вылетевших «Уотфорда» и «Норвича». Но главным приобретением стал Хамес Родригес, который наконец-то вырвался из замкнутого круга — не играл толком ни в «Реале», ни в «Баварии». Колумбиец пошёл на снижение зарплаты лишь за тем, чтобы играть постоянно. Анчелотти, хорошо знавший Хамеса по работе в «Реале», не только избавил южноамериканца от лишних стрессов, но и предоставил не просто игровую практику, но и ключевую роль в команде. И он заиграл, соскучившийся по большому делу.

С приходом Родригеса «Эвертон» вдруг засиял. Выиграл четыре матча на старте. Не вымучил, а именно, выиграл. Заработали все линии. Очень солидно стала выглядеть линия обороны, где мощно начал Йерри Мина и наконец-то стал показывать ту игру, которую от него давно ждали, Майкл Кин. Вписался в среднюю линию Аллан, да и Дукуре не выглядит лишним. И как же чертовски хорош «оленёнок Бэмби» — Доминик Калверт-Льюин, забивающий в каждом матче.

Признаки оптимизма появились. Но победы над «Вест Бромвичем», «Кристал Пэлас», «Брайтоном», даже над «Тоттенхэмом» в гостях, ещё недостаточные аргументы. Проверку прочности «Эвентону» предстояло пройти в мерсисайдском дерби. В прошлом сезоне на «Гудисон Парк» соперники разошлись миром 0:0, но «Ливерпуль» к тому времени был добр, ибо почти обеспечил себе чемпионский титул. Ныне он наведался к соседям после 2:7 в Бирмингеме, а стало быть, был мотивированным. Пусть даже и без Алиссона.

Ничья 2:2, за которую чемпион заплатил тяжёлой травмой Вирджила ван Дейка. Дай Бог, если голландец поправится к чемпионату Европы. Два раза «красные» вели в счёте, но не удержали победы. Скорее «Ливерпуль» потерял два очка, нежели хозяин «Гудисон Парк». Но при этом «Эвертон» Анчелотти сдал экзамен на состоятельность. Дважды отыгрался, доказав наличие кое-чего в штанах. Хамес, «Бэмби», Мина, Кин, Ришарлиссон, Пикфорд почувствовали, что способны играть не только роли второго плана. Можно замахнуться и на большее. А ещё Карло Анчелотти словно сбросил с себя более десятка лет. Он столь же азартен, каким был в «Парме» и «Милане». Рано говорить, что «Эвертон» способен повторить подвиг «Лестера». Но мечта о десятом чемпионском титуле уже не выглядит столь несбыточной. Первый шаг, даже шажок, сделан. До цели ещё далеко, но направление правильное.