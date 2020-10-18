ЦСКА вернулся в 2009-й, Карпову разбили нос, Шунин и Акинфеев тащили. Дерби порадовало голами, но не сразу

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вчера, 19:03

Под обычный дождь футболисты московских клубов нашли точные удары после перерыва. Детали – на «Соккер.ру».

Тактические нюансы матча

- ЦСКА вышел со схемой «4-2-3-1», Васин занял место правого защитника, подменил Фернандеса. Но Карпову разбили нос в борьбе – кровь сразу остановить не смогли, возможно, перелом, поэтому Вадима заменили. Васин перешел в центр обороны, а Марадишвили отправился на правый фланг;

- у «динамовцев», которых до игры готовил дуэт Бувача и Кульчия, тактика была такой же, как у Ганчаренко – «4-2-3-1». «Бело-голубые» после аренды Морозова в «Уфу» вынуждены были выпустить справа молодого Слепова, ведь Паршивлюк пропускал дерби из-за перебора карточек. В остальном состав был предсказуемым, но линия атаки потерялась;

- всегда любопытно следить за экспериментами с позициями. Зайнутдинов снова сыграл с привязкой к левому флангу. Это прямо заколдованное место – там играли Набабкин, Щенников, Кучаев и Обляков. Остался еще Эджуке, но пока справляется другой новичок. Впрочем, без Марио и Георгия привычного давления флангами у ЦСКА не было;

- Шиманьски поначалу страховал молодого Слепова – смещался правее в центре. Моро тренеры «Динамо» поставили чуть выше по схеме, чем обычно. Следовательно, Фомин чаще оказывался один в опорной зоне. Мяч у гостей ходил неважно, но это привычная тактика против сильного соперника – ждать. Важно лишь не перебарщивать и прессинговать;

- «Динамо» неправильно выбрало высоту линии защиты. Обратите внимание на количество подборов, которые легко собирали игроки ЦСКА . Не важно, речь о стандартах, о действиях Кучаев по двум флангам, или о Влашиче и Дзагоеве с атаками по центру – «армейцы» часто сразу возвращали себе право на атаку. «Динамо» прижалось и поплатилось за это;

- обе команды сыграли без плотной опорной зоны. У ЦСКА Марадишвили вынужденно ушел на правый фланг, а Дзагоев так хорошо Облякову в разрушении не помогал. А у «Динамо» номинального разрушителя не было, ведь Каборе сидел на скамейке и вышел на замену. Получилось веселее – после перерыва пошли голы, но тренерам пора задуматься. Против самых сложных соперников игра без опорной зоны не пройдет. Например, у ЦСКА в Лиге Европы.

Важнейшие цифровые показатели

- «Динамо» до дерби ни разу не пропускало больше двух мячей в 2020-м в официальных матчах. Было по три ошибки в товарищеских играх зимы, но обычно оборона Шунина так часто не подводит. Антон, как и Акинфеев, сегодня был в порядке – спас, сколько смог;

- сегодня необычный результат для пары – ЦСКА забил в этом дерби три мяча впервые с 2009 года. То есть была 21 попытка, иногда сами пропускали даже четыре от «Динамо», но до сегодня ни разу не удавалось повторить результат команды Хуанде Рамоса. Историческое совпадение – то дерби тоже судил Безбородов;

- у «армейцев» сработало командное обволакивание – так можно назвать то, что увидели в дерби. Не было высокого жесткого прессинга, зато было планомерное давление с ударами. Набралось 18 выстрелов, из которых 10 были точными. Получается, у Шунина 7 сэйвов, так что три пропущенных не должны удивлять;

- излишнюю закрытость «Динамо» можно описать цифрами: 25 выносов от ворот, 24 перехвата мяча, 26 его потерь, 13 фолов (привели к четырем желтым, две из которых – одному игроку), 27 отборов. Гости отпахали в игре, но забыли об атаке – из их 10 ударов лишь 3 были точными, каждый четвертый пас – неточный, а 9 комбинаций с ударами не привели к новым забитым мячам;

- ЦСКА выделил баланс в атаке. Пока Ордец и Евгеньев сторожили сначала Чалова, а потом Гаича, Влашич (5 ударов), Эджуке (1, но голевой), Кучаев (4) и Дзагоев (1) создавали моменты. Всего у «армейцев» 10 комбинационных атак с ударами, и эффективность у них выше, чем у «динамовских».

Индивидуальные выступления в дерби

- Кучаева в этом сезоне словно подменили. Человек, который пропустил немало времени из-за сложной травмы, раньше не особо забивал – даже когда играл в атаке по левому флангу. Но теперь молодой Константин раскрылся на позиции свободного художника. Причем в условиях, когда у Чалова сбился прицел (сегодня мастерски забил, но Безбородов с помощью VAR зафиксировал явный фол в атаке), очень важно, чтобы Влашич и Кучаев били в цель. Константин круто перебросил Шунина – красивый парашют, и помог создать третий гол;

- пока загадочное впечатление оставляет новичок «Динамо» Моро. Один из самых дорогих трансферов лета не привел к преображению полузащиты московской команды. Посмотрим, как сработают подсказки Шварца, но пока хорват играет отрезками. В обороне Фомину не помогал, зато в атаке в итоге на ровном месте в стиле соотечественника Влашича пробил и забил. Видно, что качественный футболист, но команду за собой не ведет, хотя самостоятельно выделяется;

- как часто бывает у Евгеньева – если у молодого защитника идет неудачный матч, то этот на вид спокойный молодой человек совершает глупую ошибку. Побежал на фланг с желтой карточкой и в грубом подкате снес соперника. Зачем? Почему? Какой смысл? Безбородов тоже не понял – вторая желтая и красная карточка поставила точку на надеждах «Динамо» на камбэк. Евгеньев круто играет через раз, пора взрослеть.

ЦСКА переиграл «Динамо» с необычным для дерби счетом, поскольку по-разному подошли к завершению атак. Команда Ганчаренко поставила на количество ударов, поэтому получила то, зачем вышла на поле. А вот соседи отдали мяч и прессинговали в надежде, что повторится сценарий игры против «Зенита» — не пропустят и хватит редкого качественного момента впереди. Но Акинфеев пропустил лишь раз, еще два удара взял.