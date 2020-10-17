Вратарь нокаутировал двух футболистов, Роналду сразился с коронавирусом. Лучшее из Сети

Самое интересное из соцсетей футбольного мира — в обзоре «Соккер.ру».
Защитник «Реала» Марсело учит играть в футбол своих детей.
Легенда «Челси» Джон Терри любит не только рыбалку, но и охоту.
«Зенит» выпустил потрясающий промо-ролик к Лиге чемпионов.
Переносимся во времена, когда Петербург был столицей Российской Империи, честь государства отстаивали в морских сражениях, а мужчины носили потрясающие костюмы!— ФК «Зенит» ✨ (@zenit_spb) October 14, 2020
Подробнее: https://t.co/wvfDTmn06B pic.twitter.com/yckfwCYcuz
Форвард сборной Бразилии Неймар на тренировке изобразил знаменитое празднование Криштиану Роналду.
Легендарный португалец же накануне заразился коронавирусом. У ковида нет шансов на победу.
Роналду опубликовал фото, на котором видно, что спортсмен замечательно себя чувствует.
Хавбек Тьяго продолжает влюблять в себя болельщиков «Ливерпуля».
В футболе всё больше внимания начали уделять атлетизму. Возможно, что примерно так будет выглядеть хавбек «Баварии» Лерой Сане в конце сезона.
Но игроки мюнхенцев не только сильные, но и умные. Звезды команды Леон Горецка, Джошуа Киммих и Никлас Зюле, их партнеры по сборной Германии Лукас Клостерманн и Кевин Трапп, а также директор национальной команды Оливер Бирхофф приняли участие в немецком варианте телепередачи «Кто хочет стать миллионером?». Компания выиграла 222,5 тысяч евро – деньги пошли на благотворительность.
Joshua Kimmich and Leon Goretzka scored a monetary prize of €64.000 at the German version of 'Who wants to be a millionaire'.— 🏆🏆🏆 FC Bayern 🏆🏆⌛️ (@Fernando__FCB) October 12, 2020
The prize will be donated to a good cause, including their 'We Kick Corona' foundation. pic.twitter.com/8AHeUlW6c2
Сборная Англии не может завоевать трофеи с 1966 года. Может, им следует изменить тренировочный процесс?
Этого парня можно пригласить в команду только ради аутов.
Одна из причин, по которой «Бавария» вернула Дугласа Косту.
Если увидите форварда ПСЖ Килиана Мбаппе, то не стоит трогать его волосы.
Оцените музыкальные навыки бывшего игрока «Спартака» Квинси Промеса.
Бывший игрок «красно-белых» Сальваторе Боккетти открыл пиццерию.
Девушка дня:
Сетани Тэйнг, подруга хавбека ПСЖ Юлиана Дракслера.
Хавбек «Барселоны» Френки де Йонг пока тренируется только на собачках.
Мы нашли для хавбека более достойного противника.
Хотели бы сыграть в такую игру?
Вратарю «Палмейраса» Вевертону не понравилось, что игроки «Коритибы» решили отпраздновать гол прямо возле его ворот.
Irritado por levar o segundo gol, Weverton dá um bico na bola e acerta os jogadores do Coritiba que comemoravam. Juiz considerou que o lance não foi intencional.— ge (@geglobo) October 14, 2020
Siga e assista aos lances de Coritiba 2 x 0 Palmeiras: https://t.co/PkqWUtfyuf pic.twitter.com/JnK70aWssH
Polêmica na comemoração! Weverton chutou a bola após o gol e acertou na direção dos jogadores do @Coritiba. O árbitro conferiu e não viu intenção do goleiro— Esporte Interativo (de 🏠) (@Esp_Interativo) October 14, 2020
🎙️ @AndreHenning e @PericlesBassols
Você assiste a esse jogão AO VIVO, AGORA, na tela da @TNTbr e do @EIPlus! pic.twitter.com/fSP1gWp5FO
Любопытно, что в этом же поединке вот такой фокус показал голкипер «Коритибы» Уилсон. Ему противостоял бывший форвард «Спартака» Луис Адриано.
Olha a ousadia do Wilson! Só não deu muito certo...— ge (@geglobo) October 14, 2020
Foi bonito o passe de letra do goleiro, mas entregou a bola para o adversário.
Siga em tempo real e assista aos lances de Coritiba 3 x 1 Palmeiras: https://t.co/PkqWUtfyuf pic.twitter.com/OG3Sx7RFyp
Вы сразу подумаете, что бразильцы, безусловно, самые техничные футболисты в мире. Но вот так в этом же туре «отличился» игрок «Сантоса» в матче с «Атлетико».
Chegou a hora de marcar aquela pessoa que também perderia esse gol 👀 #Brasileirão #ge pic.twitter.com/wauIrYvBNk— ge (@geglobo) October 15, 2020
Играйте красиво!
Никогда не сдавайтесь!