Вратарь нокаутировал двух футболистов, Роналду сразился с коронавирусом. Лучшее из Сети

Самое интересное из соцсетей футбольного мира — в обзоре «Соккер.ру».

Защитник «Реала» Марсело учит играть в футбол своих детей.

Легенда «Челси» любит не только рыбалку, но и охоту.

«Зенит» выпустил потрясающий промо-ролик к Лиге чемпионов.

Форвард сборной Бразилии Неймар на тренировке изобразил знаменитое празднование Криштиану Роналду.

Легендарный португалец же накануне заразился коронавирусом. У ковида нет шансов на победу.

Роналду опубликовал фото, на котором видно, что спортсмен замечательно себя чувствует.

Хавбек Тьяго продолжает влюблять в себя болельщиков «Ливерпуля».

В футболе всё больше внимания начали уделять атлетизму. Возможно, что примерно так будет выглядеть хавбек «Баварии» в конце сезона.

Но игроки мюнхенцев не только сильные, но и умные. Звезды команды , и Никлас Зюле, их партнеры по сборной Германии Лукас Клостерманн и Кевин Трапп, а также директор национальной команды Оливер Бирхофф приняли участие в немецком варианте телепередачи «Кто хочет стать миллионером?». Компания выиграла 222,5 тысяч евро – деньги пошли на благотворительность.

Joshua Kimmich and Leon Goretzka scored a monetary prize of €64.000 at the German version of 'Who wants to be a millionaire'.



The prize will be donated to a good cause, including their 'We Kick Corona' foundation. pic.twitter.com/8AHeUlW6c2