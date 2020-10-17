Вратарь нокаутировал двух футболистов, Роналду сразился с коронавирусом. Лучшее из Сети

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«Зенит» выпустил потрясающий промо-ролик к Лиге чемпионов.

Переносимся во времена, когда Петербург был столицей Российской Империи, честь государства отстаивали в морских сражениях, а мужчины носили потрясающие костюмы!



Подробнее: https://t.co/wvfDTmn06B pic.twitter.com/yckfwCYcuz — ФК «Зенит» ✨ (@zenit_spb) October 14, 2020

Форвард сборной Бразилии Неймар на тренировке изобразил знаменитое празднование Криштиану Роналду.

Легендарный португалец же накануне заразился коронавирусом. У ковида нет шансов на победу.

Роналду опубликовал фото, на котором видно, что спортсмен замечательно себя чувствует.

Хавбек Тьяго продолжает влюблять в себя болельщиков «Ливерпуля».

В футболе всё больше внимания начали уделять атлетизму. Возможно, что примерно так будет выглядеть хавбек «Баварии» в конце сезона.

Но игроки мюнхенцев не только сильные, но и умные. Звезды команды , и Никлас Зюле, их партнеры по сборной Германии Лукас Клостерманн и Кевин Трапп, а также директор национальной команды Оливер Бирхофф приняли участие в немецком варианте телепередачи «Кто хочет стать миллионером?». Компания выиграла 222,5 тысяч евро – деньги пошли на благотворительность.

Joshua Kimmich and Leon Goretzka scored a monetary prize of €64.000 at the German version of 'Who wants to be a millionaire'.



The prize will be donated to a good cause, including their 'We Kick Corona' foundation. pic.twitter.com/8AHeUlW6c2 — 🏆🏆🏆 FC Bayern 🏆🏆⌛️ (@Fernando__FCB) October 12, 2020

Сборная Англии не может завоевать трофеи с 1966 года. Может, им следует изменить тренировочный процесс?

Этого парня можно пригласить в команду только ради аутов.

Одна из причин, по которой «Бавария» вернула .

Если увидите форварда ПСЖ , то не стоит трогать его волосы.

Оцените музыкальные навыки бывшего игрока «Спартака» .

Бывший игрок «красно-белых» открыл пиццерию.

Девушка дня:

Сетани Тэйнг, подруга хавбека ПСЖ Юлиана Дракслера.

Хавбек «Барселоны» пока тренируется только на собачках.

Мы нашли для хавбека более достойного противника.

Хотели бы сыграть в такую игру?

Вратарю «Палмейраса» Вевертону не понравилось, что игроки «Коритибы» решили отпраздновать гол прямо возле его ворот.

Irritado por levar o segundo gol, Weverton dá um bico na bola e acerta os jogadores do Coritiba que comemoravam. Juiz considerou que o lance não foi intencional.



Siga e assista aos lances de Coritiba 2 x 0 Palmeiras: https://t.co/PkqWUtfyuf pic.twitter.com/JnK70aWssH — ge (@geglobo) October 14, 2020

Polêmica na comemoração! Weverton chutou a bola após o gol e acertou na direção dos jogadores do @Coritiba. O árbitro conferiu e não viu intenção do goleiro



🎙️ @AndreHenning e @PericlesBassols



Você assiste a esse jogão AO VIVO, AGORA, na tela da @TNTbr e do @EIPlus! pic.twitter.com/fSP1gWp5FO — Esporte Interativo (de 🏠) (@Esp_Interativo) October 14, 2020

Любопытно, что в этом же поединке вот такой фокус показал голкипер «Коритибы» Уилсон. Ему противостоял бывший форвард «Спартака» Луис Адриано.

Olha a ousadia do Wilson! Só não deu muito certo...

Foi bonito o passe de letra do goleiro, mas entregou a bola para o adversário.



Siga em tempo real e assista aos lances de Coritiba 3 x 1 Palmeiras: https://t.co/PkqWUtfyuf pic.twitter.com/OG3Sx7RFyp — ge (@geglobo) October 14, 2020

Вы сразу подумаете, что бразильцы, безусловно, самые техничные футболисты в мире. Но вот так в этом же туре «отличился» игрок «Сантоса» в матче с «Атлетико».

Chegou a hora de marcar aquela pessoa que também perderia esse gol 👀 #Brasileirão #ge pic.twitter.com/wauIrYvBNk — ge (@geglobo) October 15, 2020

Играйте красиво!

Никогда не сдавайтесь!