В РПЛ подтвердили, что матч «Химки» — «Зенит» пройдёт без болельщиков

РПЛ на своём официальном сайте подтвердила, что матч 13-го тура между «Химками» и «Зенитом» пройдёт без болельщиков.
Согласно постановлению, подписанному Губернатором Московской области Андреем Воробьёвым, с 21 октября спортивные мероприятия на территории Московской области проводятся без участия зрителей.
Таким образом, ФК «Химки» должен провести матч 13-го тура РПЛ против «Зенита», запланированный на 1 ноября, при закрытых трибунах. Ограничения в Московской области действуют до 7 ноября.
Лига находится в контакте с РФС и органами государственной власти на предмет возможного ужесточения ограничительных мер.