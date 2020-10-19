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В РПЛ подтвердили, что матч «Химки» — «Зенит» пройдёт без болельщиков

сегодня, 14:13
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит01.11.2020 в 14:00 Не начался

РПЛ на своём официальном сайте подтвердила, что матч 13-го тура между «Химками» и «Зенитом» пройдёт без болельщиков.

Согласно постановлению, подписанному Губернатором Московской области Андреем Воробьёвым, с 21 октября спортивные мероприятия на территории Московской области проводятся без участия зрителей.

Таким образом, ФК «Химки» должен провести матч 13-го тура РПЛ против «Зенита», запланированный на 1 ноября, при закрытых трибунах. Ограничения в Московской области действуют до 7 ноября.

Лига находится в контакте с РФС и органами государственной власти на предмет возможного ужесточения ограничительных мер.

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Все комментарии
RomzesRZN
RomzesRZN
сегодня в 15:31
Матчи Зенита всегда можно проводить без зрителей, а также без камер и без журналистов, все равно питерцам левые победы рисуют постоянно, так хоть за них краснеть не придётся))
Великолепный
Великолепный
сегодня в 15:13, ред.
Правильно пускай играют. Хотя бы и без болель щиков.
DVOK68
DVOK68
сегодня в 15:11
Что Химки,возможно, что все клубы РПЛ будут проводить игры без зрителей.
kolpino08
kolpino08
сегодня в 15:03
очень жаль. футбол без зрителей - всегда вызывает странные ощущения.
Пpoтив всех
Пpoтив всех
сегодня в 14:53
    чемпионство с душком
    чемпионство с душком
    сегодня в 14:45
    И это перед матчем с Зенитом. Какое невероятное совпадение.
    ошалевший
    ошалевший
    сегодня в 14:34
      Против ЦСКА
      Против ЦСКА
      сегодня в 14:25
      Это уже было
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ cska vperiod (раскрыть)
      сегодня в 14:21
      Это только начало, а дальше возможно все, в том числе и прекращение ЕК. Ситуация плохо, очень и у нас и в Европе
      VAN ARM
      VAN ARM
      сегодня в 14:16
      почему нет ставок? везде 0000
      Big krendel
      Big krendel
      сегодня в 14:16
      Эх жаль не слышно будет болельщиков Зенита.
      cska vperiod
      cska vperiod
      сегодня в 14:15
      Что дадут эти две недели понятны только Воробьёву.
      Klaksvikar Itrottarselag
      Klaksvikar Itrottarselag
      сегодня в 14:15
      Это только начало.
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