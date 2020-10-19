В РПЛ подтвердили, что матч «Химки» — «Зенит» пройдёт без болельщиков

РПЛ на своём официальном сайте подтвердила, что матч 13-го тура между «Химками» и «Зенитом» пройдёт без болельщиков.

Согласно постановлению, подписанному Губернатором Московской области Андреем Воробьёвым, с 21 октября спортивные мероприятия на территории Московской области проводятся без участия зрителей.

Таким образом, ФК «Химки» должен провести матч 13-го тура РПЛ против «Зенита», запланированный на 1 ноября, при закрытых трибунах. Ограничения в Московской области действуют до 7 ноября.