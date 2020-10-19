Матчи «Химок» не будут перенесены в другой регион из-за коронавируса

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков прокомментировал информацию о том, что «Химки» будут проводить свои домашние матчи без фанатов из-за ограничений, которые вызваны пандемией коронавируса.

Сейчас речь идёт о запрете участия зрителей на всех мероприятиях календаря. Временные ограничения заключаются в том, что все матчи будут проводиться пока без зрителей.

Пока что не рассматриваем идею переноса матчей в другой регион. Да и не понимаем, какой регион более безопасный. Это временная мера, дальше будем принимать решение: снятие ограничений или же продление. Всё зависит от эпидемиологической ситуации.

Конечно, мы хотели бы провести матч с «Зенитом» со зрителями на домашней арене, но ничего не сделаешь. Надо соответствовать веянию времени. Основная задача — здоровье наших жителей, болельщиков. Мы всё делаем для них.