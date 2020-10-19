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Матчи «Химок» не будут перенесены в другой регион из-за коронавируса

сегодня, 13:58
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит01.11.2020 в 14:00 Не начался

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков прокомментировал информацию о том, что «Химки» будут проводить свои домашние матчи без фанатов из-за ограничений, которые вызваны пандемией коронавируса.

Сейчас речь идёт о запрете участия зрителей на всех мероприятиях календаря. Временные ограничения заключаются в том, что все матчи будут проводиться пока без зрителей.

Пока что не рассматриваем идею переноса матчей в другой регион. Да и не понимаем, какой регион более безопасный. Это временная мера, дальше будем принимать решение: снятие ограничений или же продление. Всё зависит от эпидемиологической ситуации.

Конечно, мы хотели бы провести матч с «Зенитом» со зрителями на домашней арене, но ничего не сделаешь. Надо соответствовать веянию времени. Основная задача — здоровье наших жителей, болельщиков. Мы всё делаем для них.

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brauning.86
brauning.86
сегодня в 16:05
Мне вот интересно
В Химках - корона
А в питере, ну или за мкадом она куда девается?
Весной корона была почти во всей стране
Однако я че та не припомню чтоб в сводках присутствовал город на Неве
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 14:22
Как вообще возникла мысль про другой регион - это совсем непонятно??? Не уверен , что в другом регионе кто то будет болеть за Химки, скорее будет наоборот. А после бурного , несправедливого смещения тренера и руководства - тем более. Так что играть надо дома , как и положено. Ведь за Зенит болеют во всех регионах , а про Химки этого не скажешь.
Всем здоровья.
Анд-м
Анд-м
сегодня в 14:18
    ДАША Д
    ДАША Д
    сегодня в 14:12
    Не так то много зрителей у Химок.
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    сегодня в 14:11
    Не привыкать!
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