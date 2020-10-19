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АПЛ вновь провела тесты на коронавирус. Выявлено восемь случаев заражения

вчера, 22:31

Пресс-служба Английской Премьер-Лиги опубликовала результаты очередного этапа тестирования на коронавирус.

Очередные тесты футболистов, тренеров и сотрудников клубов проводились с 12 по 18 октября. Всего на наличие коронавирусной инфекции было проверено 1575 человек.

Результаты восьми тестов оказались положительными. Инфицированным предстоит пройти карантин в течение десяти дней.

На прошлом этапе проверок было выявлено пять случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Не так давно лондонский «Арсенал» закрыл свою академию из-за случая заражения коронавирусом.

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Все комментарии
David Young
David Young
вчера в 23:29
Непростая ситуация. С другой стороны, 8 из 1575 человек - это немного. Я бы лично усилил некоторые ограничительные меры, и усилил контроль за исполнением клубами необходимых мер по предотвращению заражения, возможно ещё и сделал более гибкие переносы матчей. Не вижу здесь катастрофы для АПЛ. Главное не дать сделать ситуация по-настоящему запущенной.
sihafazatron
sihafazatron ответ Vasya Oblomov (раскрыть)
вчера в 22:49
Лучше лигу наций отменили бы))
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
вчера в 22:33
отменить АПЛ
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