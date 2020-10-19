АПЛ вновь провела тесты на коронавирус. Выявлено восемь случаев заражения

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вчера, 22:31

Пресс-служба Английской Премьер-Лиги опубликовала результаты очередного этапа тестирования на коронавирус.

Очередные тесты футболистов, тренеров и сотрудников клубов проводились с 12 по 18 октября. Всего на наличие коронавирусной инфекции было проверено 1575 человек.

Результаты восьми тестов оказались положительными. Инфицированным предстоит пройти карантин в течение десяти дней.

На прошлом этапе проверок было выявлено пять случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Не так давно лондонский «Арсенал» закрыл свою академию из-за случая заражения коронавирусом.