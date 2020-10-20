УЕФА рассмотрит расширение Лиги чемпионов до 36 команд

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сегодня, 06:46

УЕФА готов рассмотреть изменение формата Лиги чемпионов.

По данным источника, с сезона-2024/25 число участников группового этапа может быть увеличено с 32 до 36, а команды будут играть не по 6, а по 10 матчей.

Рассматриваются различные варианты увеличения числа клубов. Первый — снизить количество групп с 8 до 6, а число команд в группе увеличить с 4 до 6. При втором варианте каждая команда сыграет 10 матчей с десятью разными соперниками, которые будут подбираться с использованием системы посева.