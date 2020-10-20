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УЕФА рассмотрит расширение Лиги чемпионов до 36 команд

сегодня, 06:46

УЕФА готов рассмотреть изменение формата Лиги чемпионов.

По данным источника, с сезона-2024/25 число участников группового этапа может быть увеличено с 32 до 36, а команды будут играть не по 6, а по 10 матчей.

Рассматриваются различные варианты увеличения числа клубов. Первый — снизить количество групп с 8 до 6, а число команд в группе увеличить с 4 до 6. При втором варианте каждая команда сыграет 10 матчей с десятью разными соперниками, которые будут подбираться с использованием системы посева.

Ранее УЕФА обнародовал суммы выплат клубам в Лиге чемпионов-2020/21.

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Все комментарии
Kirgudu
Kirgudu ответ Steven Gerrard 008 (раскрыть)
сегодня в 09:53
    nubom
    nubom
    сегодня в 09:19
    Раненный русский медведь это не почувствует...
    Steven Gerrard 008
    Steven Gerrard 008
    сегодня в 09:09
    юве это не поможет. Вылетят от Ренна в 1/8
    Duda Gigolaev Osetin
    Duda Gigolaev Osetin
    сегодня в 08:57
    Замечательный турнир. Лучший из всех. Оставьте его как есть.
    particular
    particular
    сегодня в 08:18, ред.
    Тогда, будет полезно пересмотреть название турнира и упаковать его так, что бы заполнять телевизионную сетку круглый год... Лишь бы капало бабло...
    Пьемонтский Князь
    Пьемонтский Князь
    сегодня в 08:15
      Дмитрий Климович 3
      Дмитрий Климович 3
      сегодня в 08:12
      Чем больше игр,тем лучше! Одобряю!
      КЭТиК
      КЭТиК
      сегодня в 08:10
      В чемпионатах тогда надо сократить количество команд.
      beefs
      beefs
      сегодня в 07:50
      чего только не придумают, лишь бы заработать, век бизнеса ничего не поделаешь....
      Анпилкин
      Анпилкин
      сегодня в 07:33
      Очередная отмывка денег
      shlomo
      shlomo
      сегодня в 07:33
      Думаю, что это ни к чему хорошему не приведет..
      STVA 1
      STVA 1
      сегодня в 07:25
      Бред затеяли
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      сегодня в 07:22, ред.
      Ради четырёх лишних команд ломать всю устаканившуюся систему, это как то не айс.
      И потом, куда всунуть эти 4 лишних матча, в Скандинавии или России поздней осенью морозы случаются, не говоря про зиму. Видимо, их будут отцеплять всеми способами.
      А вот это в статье я вообще не понял: "При втором варианте каждая команда сыграет 10 матчей с десятью разными соперниками, которые будут подбираться с использованием системы посева." Это как? По одному матчу, кому как повезёт быть хозяином?
      Мутят очередную схему для отъёма денег...
      mihaluch
      mihaluch
      сегодня в 07:07
      Это оптимальное количество которое есть.
      Van Vanovich
      Van Vanovich
      сегодня в 07:04
      Это слишком уже.
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      сегодня в 06:59
      Очередная бредятина...
      fanliverpoolfan22
      fanliverpoolfan22
      сегодня в 06:55
      Лучше оставить старый формат
      Владимир Ушаков
      Владимир Ушаков
      сегодня в 06:48
      Это будет перебор, и так у английских клубов жесткий календарь. А в УЕФА просто видимо ищут возможности получить больше прибыли.
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