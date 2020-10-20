УЕФА рассмотрит расширение Лиги чемпионов до 36 команд

УЕФА готов рассмотреть изменение формата Лиги чемпионов.
По данным источника, с сезона-2024/25 число участников группового этапа может быть увеличено с 32 до 36, а команды будут играть не по 6, а по 10 матчей.
Рассматриваются различные варианты увеличения числа клубов. Первый — снизить количество групп с 8 до 6, а число команд в группе увеличить с 4 до 6. При втором варианте каждая команда сыграет 10 матчей с десятью разными соперниками, которые будут подбираться с использованием системы посева.
Ранее УЕФА обнародовал суммы выплат клубам в Лиге чемпионов-2020/21.
И потом, куда всунуть эти 4 лишних матча, в Скандинавии или России поздней осенью морозы случаются, не говоря про зиму. Видимо, их будут отцеплять всеми способами.
А вот это в статье я вообще не понял: "При втором варианте каждая команда сыграет 10 матчей с десятью разными соперниками, которые будут подбираться с использованием системы посева." Это как? По одному матчу, кому как повезёт быть хозяином?
Мутят очередную схему для отъёма денег...
И потом, куда всунуть эти 4 лишних матча, в Скандинавии или России поздней осенью морозы случаются, не говоря про зиму. Видимо, их будут отцеплять всеми способами.
А вот это в статье я вообще не понял: "При втором варианте каждая команда сыграет 10 матчей с десятью разными соперниками, которые будут подбираться с использованием системы посева." Это как? По одному матчу, кому как повезёт быть хозяином?
Мутят очередную схему для отъёма денег...