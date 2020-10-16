В УЕФА не исключают сокращения числа городов, которые примут Евро-2020

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вчера, 14:10

Президент УЕФА Александер Чеферин прокомментировал информацию, согласно которой число городов, которые примут Евро-2020 следующим летом, могут сократить.

Мы постоянно следим за ситуацией, но не стоит сомневаться, что чемпионат Европы состоится. По плану оставить все как есть. Но отмечу, что вместо 12 стран турнир может пройти в 11, восьми, пяти или одной.

Также Чеферин добавил, что на сегодняшний день рано говорить, пройдут ли матчи Евро со зрителями.

Ранее генеральный директор оргкомитета чемпионата Европы 2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин опроверг слухи о том, что Россию могут лишить права провести Евро.