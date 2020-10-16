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В УЕФА не исключают сокращения числа городов, которые примут Евро-2020

вчера, 14:10

Президент УЕФА Александер Чеферин прокомментировал информацию, согласно которой число городов, которые примут Евро-2020 следующим летом, могут сократить.

Мы постоянно следим за ситуацией, но не стоит сомневаться, что чемпионат Европы состоится. По плану оставить все как есть. Но отмечу, что вместо 12 стран турнир может пройти в 11, восьми, пяти или одной.

Также Чеферин добавил, что на сегодняшний день рано говорить, пройдут ли матчи Евро со зрителями.

Ранее генеральный директор оргкомитета чемпионата Европы 2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин опроверг слухи о том, что Россию могут лишить права провести Евро.

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Все комментарии
Анд-м
Анд-м
вчера в 17:43
Лучше провести в одной стране. Зачем все эти сложности?
vastudio
vastudio
вчера в 17:14
Зачем в этом списке Баку??? Там по 30 евро даже не смогли распродать билеты на все матчи, а где-то днём с огнём невозможно достать билеты.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 15:59
Наверное связано с короной.
Верг
Верг
вчера в 15:47
лучше провести чемпионат европы сразу в китае!
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 14:49
Азербайджан точно лишат.
Леон Бугаев
Леон Бугаев
вчера в 14:29
Первыми под раздачу попадут наши.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:26
Зачем так далеко заглядывать?
К тому времени многое может поменяться: вирус победим или в своих странах закроемся. С чемпионата снимемся или СМС- голосованием чемпиона назначим. Или по рейтингу.
За последний год или 5-10 ;)
Кто что сумеет продвинуть...
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 14:16
Дыма без огня не бывает:

The Sun: УЕФА может отобрать у России право на проведение матчей Евро-2020
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1209935
mihaluch
mihaluch
вчера в 14:12
Но а зачем много городов.
ФорвардЪ
ФорвардЪ
вчера в 14:10
Будут смотреть по обстоятельствам
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