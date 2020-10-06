Матчи сборных Армении и Азербайджана перенесены на нейтральные поля

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06 октября 2020, 19:31

Союз европейских футбольных ассоциаций ( УЕФА ) перенес октябрьские матчи группового этапа Лиги Наций с участием сборных Армении и Азербайджана на нейтральные поля. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Решение было принято в связи с введением военного положения в обеих странах.

Сборная Армении должна была принять национальную команду Грузии в Ереване 11 октября. Теперь встреча состоится в городе Тыхы (Польша). Домашний матч Азербайджана со сборной Кипра, который должен состояться 13 октября, перенесён из Баку в Эльбасан (Албания).

Также недавно в Армении был прерван чемпионат страны.