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Матчи сборных Армении и Азербайджана перенесены на нейтральные поля

06 октября 2020, 19:31

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) перенес октябрьские матчи группового этапа Лиги Наций с участием сборных Армении и Азербайджана на нейтральные поля. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Решение было принято в связи с введением военного положения в обеих странах.

Сборная Армении должна была принять национальную команду Грузии в Ереване 11 октября. Теперь встреча состоится в городе Тыхы (Польша). Домашний матч Азербайджана со сборной Кипра, который должен состояться 13 октября, перенесён из Баку в Эльбасан (Албания).

Также недавно в Армении был прерван чемпионат страны.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
06 октября в 21:03
Тут всё логично.
Q-J-G
Q-J-G
06 октября в 20:18
Печально всё это...
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
06 октября в 20:11
Можно ловить красную карточку и желтых куча)
Шишанутый
Шишанутый
06 октября в 20:07, ред.
    VAN ARM
    VAN ARM
    06 октября в 20:06
    а вариантов то больше и нет))
    Cockfighting
    Cockfighting
    06 октября в 19:48, ред.
    Думаю Локо проиграет, но не разгромно.
    drug01
    drug01
    06 октября в 19:37
    Это следовало ожидать
    beefs
    beefs
    06 октября в 19:32
    еще одна пара, которую нужно разводить...
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