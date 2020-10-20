Петржела: «„Зенит“ всегда отлично играет в РПЛ, но не в еврокубках»

Бывший главный тренер «Зенита» оценил перспективы питерского клуба в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

«Зенит» в еврокубковых матчах играет не очень хорошо. Надеюсь, что в этом году они выступят лучше, а в сегодняшней игре победят. Читал, что у соперника сейчас проблемы с коронавирусом.

Соперники у «Зенита» сильные. Но питерцы – тоже сильная команда. Надеюсь, в этом году им повезёт, и «Зенит» выйдет из группы. Постоянно ругаюсь, что «Зенит» всегда отлично играет в чемпионате России, но не в еврокубках. А состав у «Зенита» сильный.