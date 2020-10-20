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Петржела: «„Зенит“ всегда отлично играет в РПЛ, но не в еврокубках»

сегодня, 16:30
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб БрюггеБрюгге19:55 Не начался

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела оценил перспективы питерского клуба в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

«Зенит» в еврокубковых матчах играет не очень хорошо. Надеюсь, что в этом году они выступят лучше, а в сегодняшней игре победят. Читал, что у соперника сейчас проблемы с коронавирусом.

Соперники у «Зенита» сильные. Но питерцы – тоже сильная команда. Надеюсь, в этом году им повезёт, и «Зенит» выйдет из группы. Постоянно ругаюсь, что «Зенит» всегда отлично играет в чемпионате России, но не в еврокубках. А состав у «Зенита» сильный.

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Все комментарии
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 17:22
Не накаркайте, Властимил!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 17:19
Полетели резиновыми чашками махать).
mihaluch
mihaluch
сегодня в 17:06
Не ругайте Зенит он играет как умеет.
berda2003
berda2003
сегодня в 17:01
«Зенит» всегда отлично играет в чемпионате России..." дурилка картонная, в чемпионате России играет газпром, зенит тут не причём...
rubinovyi2
rubinovyi2
сегодня в 17:01
Странно,не правда-ли..?))
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 16:56
лучше озвучь причины))))
Grey33
Grey33
сегодня в 16:53
А через полтора года после вашего ухода, пан Власта, Зенит неплохо попылил в европах. Разве нет?
12й игрок
12й игрок ответ Дикий мужчина (раскрыть)
сегодня в 16:49
Дык это когда было? При царе горохе... после 08 года максимум 1/16 ЛЕ а дальше труба. Хоть бы раз до полуфинала дошли...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 16:46
Будем посмотреть...
Дикий мужчина
Дикий мужчина
сегодня в 16:38
Кубок УЕФА, суперкубок УЕФА, не ?
Big krendel
Big krendel
сегодня в 16:36
Просто сила российских команд на 2 порядка ниже чем Лигочемпионские команды.
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 16:33
В еврокубках нет Вилкова)
Mangur
Mangur
сегодня в 16:32
Пожелаем зениту удачи
ДСА
ДСА
сегодня в 16:32
Брюгге нужно просто обыгрывать.
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