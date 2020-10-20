Министр спорта Италии: «Мы допускаем, что сезон может быть приостановлен»

Министр спорта Италии Винченцо Спадафора заявил, что сезон в Серии А может быть приостановлен из-за новой волны эпидемии коронавируса.

Мы допускаем, что сезон может быть приостановлен, и я не знаю, сможем ли мы завершить его. У нас нет такой уверенности. Лига должна держать на уме несколько альтернативных планов.

Я уже говорил, что нужно создать протокол, согласно которому клубы находились бы в социальном пузыре, который исключает любые контакты с внешним миром. Но если клубы не уважают подобное предложение, то мы ничего не можем с этим поделать.