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Министр спорта Италии: «Мы допускаем, что сезон может быть приостановлен»

сегодня, 15:30

Министр спорта Италии Винченцо Спадафора заявил, что сезон в Серии А может быть приостановлен из-за новой волны эпидемии коронавируса.

Мы допускаем, что сезон может быть приостановлен, и я не знаю, сможем ли мы завершить его. У нас нет такой уверенности. Лига должна держать на уме несколько альтернативных планов.

Я уже говорил, что нужно создать протокол, согласно которому клубы находились бы в социальном пузыре, который исключает любые контакты с внешним миром. Но если клубы не уважают подобное предложение, то мы ничего не можем с этим поделать.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Loko57 (раскрыть)
сегодня в 16:18
А кому это надо. Чемпионат прервут, результаты все обнуляться. А когда нибудь все начнут сначала. Боюсь это не скоро кончится, особенно в России
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 16:17
заканчивать и места распределять как сейчас в таблице. милан-чемпион, юве в ле!
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
сегодня в 16:02
Да и раньше без короновируса должны были приостановить чемп из за юве ..
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 16:01
Полагаю такую возможность допускают во всех лигах. А если после Нового Года не будет внедрено эффективное противоядие, то пожалуй и Евро может не состояться.
Loko57
Loko57
сегодня в 15:53
Тогда должны вернуть Наполи снятые очки и поставить матч с Юве на переигровку. Это было крайне несправедливое решение.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 15:49
Снова без футбола!
David Young
David Young
сегодня в 15:38, ред.
Было бы печально, но это может быть необходимым. Если ситуация станет совсем плохой, лучше выбрать иной вариант, и не доигрывать до конца (досрочное завершение, или перенос на достаточно долгий срок, с доигрыванием оставшихся туров).

Всё это наводит тоску, но не стоит забывать, что почти все отрасли страдают от вируса, кто-то - очень сильно, кто-то - незначительно, но в целом и в плане здоровья населения, и в плане экономики, вирус губителен, тяжёл, и неуловим.

И ещё немалое время ситуация будет плюс минус такая же, может даже несколько хуже. Это нужно учитывать, как суровую реальность. Конечно, хотелось бы, чтобы ситуация серьёзно исправилась в скором времени. Но это может легко не произойти.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 15:34
Вирус не дремлет...
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 15:33
Пора нажать на паузу. Все больше зараженых в каждой каманде.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 15:32
вы уже приостанавливали.
shlomo
shlomo
сегодня в 15:31
Опять будет непонятный чемп
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