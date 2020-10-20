Министр спорта Италии: «Мы допускаем, что сезон может быть приостановлен»

Министр спорта Италии Винченцо Спадафора заявил, что сезон в Серии А может быть приостановлен из-за новой волны эпидемии коронавируса.
Мы допускаем, что сезон может быть приостановлен, и я не знаю, сможем ли мы завершить его. У нас нет такой уверенности. Лига должна держать на уме несколько альтернативных планов.
Я уже говорил, что нужно создать протокол, согласно которому клубы находились бы в социальном пузыре, который исключает любые контакты с внешним миром. Но если клубы не уважают подобное предложение, то мы ничего не можем с этим поделать.
Всё это наводит тоску, но не стоит забывать, что почти все отрасли страдают от вируса, кто-то - очень сильно, кто-то - незначительно, но в целом и в плане здоровья населения, и в плане экономики, вирус губителен, тяжёл, и неуловим.
И ещё немалое время ситуация будет плюс минус такая же, может даже несколько хуже. Это нужно учитывать, как суровую реальность. Конечно, хотелось бы, чтобы ситуация серьёзно исправилась в скором времени. Но это может легко не произойти.
Всё это наводит тоску, но не стоит забывать, что почти все отрасли страдают от вируса, кто-то - очень сильно, кто-то - незначительно, но в целом и в плане здоровья населения, и в плане экономики, вирус губителен, тяжёл, и неуловим.
И ещё немалое время ситуация будет плюс минус такая же, может даже несколько хуже. Это нужно учитывать, как суровую реальность. Конечно, хотелось бы, чтобы ситуация серьёзно исправилась в скором времени. Но это может легко не произойти.