ГлавнаяНовости

Конте: «Мозес был лучшим на своей позиции, когда я тренировал „Челси“»

сегодня, 13:07

Главный тренер «Интера» Антонио Конте рассказал о своём стиле управления командой. Итальянский специалист считает, что к каждому футболисту нужен особый подход. Именно под руководством Конте свои лучшие два сезона в карьере провёл полузащитник «Челси» Виктор Мозес, выступающий на правах аренды за «Спартак».

Самая сложная задача в работе с футболистами — это заставить 24 человека думать аналогично с вами.

Я считаю, что каждый хороший тренер должен понимать особенности своего игрока. Наставник должен пытаться усовершенствовать сильные стороны футболиста, а также найти позицию, которая скроет недостатки и слабые места игрока.

До моего прихода в «Челси» Мозес был атакующим вингером. Я поставил его играть глубже [латералем]. Тогда он понял, что был одним из лучших в АПЛ на этой позиции.

Ранее нападающий «Интера» Ромелу Лукаку заявил, что Конте вывел его на совершенно новый уровень игры.

Все новости
Ханданович: «Мы должны поднять свой уровень в Лиге чемпионов»
Сегодня, 16:45 Комментарии4
Куртуа: «Я уверен, что „Реал“ сможет выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне»
Сегодня, 16:41 Комментарии3
Петржела: «„Зенит“ всегда отлично играет в РПЛ, но не в еврокубках»
Сегодня, 16:30 Комментарии12
Зидан: «Травма Азара была немного серьезнее, чем изначально ожидалось»
Сегодня, 15:55 Комментарии1
Конте: «Нам было важно получить опыт участия в финале Лиги Европы»
Сегодня, 15:48 Комментарии6
Министр спорта Италии: «Мы допускаем, что сезон может быть приостановлен»
Сегодня, 15:30 Комментарии11
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM ответ Footbolista (раскрыть)
сегодня в 14:35
буду только рад)) но сомнений много))
Пьемонтский Князь
Пьемонтский Князь ответ Footbolista (раскрыть)
сегодня в 14:13
Относительно интера конечно да)
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 13:55
Есть шанс стать лучшим в РПЛ.
makkie
makkie ответ Cympak-05 (раскрыть)
сегодня в 13:33
Потому что у Интера слева по всей бровке бегает Хакими, а на подхвате есть Дармиан.
Мозес в лучшем случае был бы вторым запасным. И выходил бы только по праздникам.

А это его не устраивало, он хочет играть постоянно, ибо возраст позволяет.
Footbolista
Footbolista ответ Пьемонтский Князь (раскрыть)
сегодня в 13:27
Не скатился, а поднялся...
Пьемонтский Князь
Пьемонтский Князь
сегодня в 13:25, ред.
    Footbolista
    Footbolista ответ VAN ARM (раскрыть)
    сегодня в 13:23, ред.
    Был в Челси...что тут странного?)...теперь будет лучшим в РПЛ на своей позиции...
    ДАША Д
    ДАША Д
    сегодня в 13:22
    Это бальзам на душу Спартака.
    VAN ARM
    VAN ARM
    сегодня в 13:17
    ключевое слово был)))
    Cympak-05
    Cympak-05
    сегодня в 13:15
    А почему тогда Интер его не выкупил.
    Loko57
    Loko57
    сегодня в 13:12, ред.
    Не зря значит Спартачи купили.
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100