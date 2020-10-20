Конте: «Мозес был лучшим на своей позиции, когда я тренировал „Челси“»

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сегодня, 13:07

Главный тренер «Интера» рассказал о своём стиле управления командой. Итальянский специалист считает, что к каждому футболисту нужен особый подход. Именно под руководством Конте свои лучшие два сезона в карьере провёл полузащитник «Челси» , выступающий на правах аренды за «Спартак».

Самая сложная задача в работе с футболистами — это заставить 24 человека думать аналогично с вами. Я считаю, что каждый хороший тренер должен понимать особенности своего игрока. Наставник должен пытаться усовершенствовать сильные стороны футболиста, а также найти позицию, которая скроет недостатки и слабые места игрока. До моего прихода в «Челси» Мозес был атакующим вингером. Я поставил его играть глубже [латералем]. Тогда он понял, что был одним из лучших в АПЛ на этой позиции.

Ранее нападающий «Интера» Ромелу Лукаку заявил, что Конте вывел его на совершенно новый уровень игры.