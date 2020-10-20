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Конте: «Нам было важно получить опыт участия в финале Лиги Европы»

сегодня, 15:48
ИнтерЛоготип футбольный клуб Интер (Милан)-:-Логотип футбольный клуб Боруссия (Менхенгладбах)БоруссияЗавтра в 22:00 Не начался

Главный тренер «Интера» Антонио Конте прокомментировал предстоящий матч Лиги чемпионов против «Боруссии» М.

Нам было важно получить опыт участия в финале Лиги Европы в прошлом году. Мы повзрослели, теперь команда лучше оснащена.

Мы играем с атакующей полузащитой, я считаю, что это идет на пользу всей команде.

Мы начали использовать эту схему в конце прошлого сезона, адаптировав больше игроков к роли атакующего полузащитника. Теперь на эту роль годятся Барелла, Эриксен, Наингголан, Сенси и Видаль.

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Rheinfall
Rheinfall
сегодня в 16:52
Итальянские СМИ подчеркивают, что состав «Интера» тактически гибок, а тренер Антонио Конте - нет

У «Интера» есть состав, который допускает тактическую гибкость, но Антонио Конте не обладает тактической гибкостью, согласно сообщению, опубликованному в сегодняшнем печатном выпуске итальянской ежедневной газеты La Repubblica.

Конте хорошо известен своей схемой 3-5-2, но изменение схемы, может позволить ему получить максимум от некоторых игроков. Один из таких игроков - Кристиан Эриксен.

Чтобы Конте смог выжать максимум из Эриксена, ему пришлось бы сменить свою схему на 4-3-1-2 и убрать Ивана Перишича, который в этом сезоне использовался как левый крайний защитник.

Если бы в дерби использовалась схема 4-3-1-2, Александр Коларов, виновный в обоих голах, был бы менее уязвим, но возвращение Алессандро Бастони и Милана Шкриниара вернет все, что хочет Конте.
Rheinfall
Rheinfall
сегодня в 16:50
Обкакался Антонио что с Лацио что с Миланом, панику закатить видимо не разрешают, вот и бредит . ТаГтеГ извращенный у которого Эриксен в опорке играет , пока Конте у руля обсуждения кто где играет и почему бессмысленны.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 16:05
Боруссия всегда была опытной командой.
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
сегодня в 15:58
Многие игроки интера играли в еврокубках за разные клубы ,опыт есть у команды.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 15:56
Разве Интер неопытный в ЛЕ.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 15:49
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