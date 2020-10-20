Конте: «Нам было важно получить опыт участия в финале Лиги Европы»

Главный тренер «Интера» прокомментировал предстоящий матч Лиги чемпионов против «Боруссии» М.

Нам было важно получить опыт участия в финале Лиги Европы в прошлом году. Мы повзрослели, теперь команда лучше оснащена.

Мы играем с атакующей полузащитой, я считаю, что это идет на пользу всей команде.

Мы начали использовать эту схему в конце прошлого сезона, адаптировав больше игроков к роли атакующего полузащитника. Теперь на эту роль годятся Барелла, Эриксен, Наингголан, Сенси и Видаль.