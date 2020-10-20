Конте: «Нам было важно получить опыт участия в финале Лиги Европы»

Главный тренер «Интера» Антонио Конте прокомментировал предстоящий матч Лиги чемпионов против «Боруссии» М.
Нам было важно получить опыт участия в финале Лиги Европы в прошлом году. Мы повзрослели, теперь команда лучше оснащена.
Мы играем с атакующей полузащитой, я считаю, что это идет на пользу всей команде.
Мы начали использовать эту схему в конце прошлого сезона, адаптировав больше игроков к роли атакующего полузащитника. Теперь на эту роль годятся Барелла, Эриксен, Наингголан, Сенси и Видаль.
У «Интера» есть состав, который допускает тактическую гибкость, но Антонио Конте не обладает тактической гибкостью, согласно сообщению, опубликованному в сегодняшнем печатном выпуске итальянской ежедневной газеты La Repubblica.
Конте хорошо известен своей схемой 3-5-2, но изменение схемы, может позволить ему получить максимум от некоторых игроков. Один из таких игроков - Кристиан Эриксен.
Чтобы Конте смог выжать максимум из Эриксена, ему пришлось бы сменить свою схему на 4-3-1-2 и убрать Ивана Перишича, который в этом сезоне использовался как левый крайний защитник.
Если бы в дерби использовалась схема 4-3-1-2, Александр Коларов, виновный в обоих голах, был бы менее уязвим, но возвращение Алессандро Бастони и Милана Шкриниара вернет все, что хочет Конте.
У «Интера» есть состав, который допускает тактическую гибкость, но Антонио Конте не обладает тактической гибкостью, согласно сообщению, опубликованному в сегодняшнем печатном выпуске итальянской ежедневной газеты La Repubblica.
Конте хорошо известен своей схемой 3-5-2, но изменение схемы, может позволить ему получить максимум от некоторых игроков. Один из таких игроков - Кристиан Эриксен.
Чтобы Конте смог выжать максимум из Эриксена, ему пришлось бы сменить свою схему на 4-3-1-2 и убрать Ивана Перишича, который в этом сезоне использовался как левый крайний защитник.
Если бы в дерби использовалась схема 4-3-1-2, Александр Коларов, виновный в обоих голах, был бы менее уязвим, но возвращение Алессандро Бастони и Милана Шкриниара вернет все, что хочет Конте.