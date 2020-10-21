Сборная России объявила конкурс на лучший рисунок команды

РФС, сборная России и благотворительный фонд «„Спартак“ — детям» запустили конкурс «Я рисую сборную».
Участники конкурса должны создать афишу для одного из оставшихся матчей национальной команды в Лиге Наций. Прием заявок — с 21 октября по 8 ноября включительно. Итоги конкурса будут подведены 10 ноября.
«Я рисую сборную» – очень добрый творческий конкурс от РФС, наших парней и благотворительного фонда «Спартак – детям». Заходите в инстаграм сборной и участвуйте: https://t.co/pKLHFLhtT7 pic.twitter.com/jYAeUKgdyR— Сборная России (@TeamRussia) October 21, 2020
https://youtu.be/H580GJcCbRQ