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Сборная России объявила конкурс на лучший рисунок команды

сегодня, 12:58

РФС, сборная России и благотворительный фонд «„Спартак“ — детям» запустили конкурс «Я рисую сборную».

Участники конкурса должны создать афишу для одного из оставшихся матчей национальной команды в Лиге Наций. Прием заявок — с 21 октября по 8 ноября включительно. Итоги конкурса будут подведены 10 ноября.

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Аксинья
Аксинья ответ rubinovyi2 (раскрыть)
сегодня в 14:00
Конечно было бы замечательно если бы детишки подсказали усатому рисунок тактики и стратегию))
rubinovyi2
rubinovyi2
сегодня в 13:56
Может лучше на лучший рисунок игры,обьявить конкурс?)))
alex074
alex074
сегодня в 13:51
Достаточно взять иллюстрации к произведению "БУ-РА-ТИ-НО". Зачем заставлять детей фантазировать о том, чего нет...
Faustello
Faustello
сегодня в 13:33
Уже давно все нарисовано:
Ляпсень
Ляпсень
сегодня в 13:15, ред.
Черчес с шашкой наголо верхом на Дзюбе. Вот и вся сборная. Противник в ужасе смеётся!
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 13:02
11 поленей нарисовать
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 13:01
Посмотрим, хоть на рисунки....
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