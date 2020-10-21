«Зенит» решил обратиться в УЕФА после поражения от «Брюгге»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев считает, что следует отменить в еврокубках дисквалификации за красные карточки, полученные в матчах прошлого сезона

Отсутствие Жиркова и Малкома из-за травмы повлияло на нашу игру, хотя бельгийцы тоже не досчитались ряда игроков. Плюс это странное правило, по которому красные карточки переходят из одного розыгрыша в другой. В хоккее такого нет, а тут за игру рукой и вторую желтую карточку игрок лишен возможности выступать. Думаю, стоит обратиться в УЕФА , чтобы там рассмотрели эту практику, потому что зрители хотят видеть лучших футболистов на поле.

Ясно, что нарушать правила нельзя, но нарушение нарушению рознь. Но это не оправдание, нужно искать причину в самих себе. Нынешний график очень жесткий, но в таком графике играют все европейские клубы, тем более играть под крышей у нас одно удовольствие.