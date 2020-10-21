«Зенит» решил обратиться в УЕФА после поражения от «Брюгге»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев считает, что следует отменить в еврокубках дисквалификации за красные карточки, полученные в матчах прошлого сезона
Отсутствие Жиркова и Малкома из-за травмы повлияло на нашу игру, хотя бельгийцы тоже не досчитались ряда игроков. Плюс это странное правило, по которому красные карточки переходят из одного розыгрыша в другой. В хоккее такого нет, а тут за игру рукой и вторую желтую карточку игрок лишен возможности выступать. Думаю, стоит обратиться в УЕФА, чтобы там рассмотрели эту практику, потому что зрители хотят видеть лучших футболистов на поле.
Ясно, что нарушать правила нельзя, но нарушение нарушению рознь. Но это не оправдание, нужно искать причину в самих себе. Нынешний график очень жесткий, но в таком графике играют все европейские клубы, тем более играть под крышей у нас одно удовольствие.
Но вот это- это ни позор а позоооооорище!!!!!!!!!!!!!!!!!Голова то хоть есть на плечах у этого человека?!!!!!!!!!!!!!!!Ну если Федун обьявлял об отказе от чемпионата-это было отчаяние полнейшее,после откровенного беспредела и это конечно же было глупостью!!!!!!!!!!!!Да и для внутреннего пользования так сказать!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!То тут это просто стыд и срам на весь мир!!!!!!!!!!!!!!!
Но вот это- это ни позор а позоооооорище!!!!!!!!!!!!!!!!!Голова то хоть есть на плечах у этого человека?!!!!!!!!!!!!!!!Ну если Федун обьявлял об отказе от чемпионата-это было отчаяние полнейшее,после откровенного беспредела и это конечно же было глупостью!!!!!!!!!!!!Да и для внутреннего пользования так сказать!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!То тут это просто стыд и срам на весь мир!!!!!!!!!!!!!!!
Не беда!
В голове моей опилки,
Да, да, да.
Но хотя там и оплики,
Но кричалки и вопилки,
Но кричалки и вопилки,
А также:
Шумелки, пыхтелки и сопелки,-
Сочинию я неплохо иногда.
Да!!!!"
Не беда!
В голове моей опилки,
Да, да, да.
Но хотя там и оплики,
Но кричалки и вопилки,
Но кричалки и вопилки,
А также:
Шумелки, пыхтелки и сопелки,-
Сочинию я неплохо иногда.
Да!!!!"
Брюгге показал уровень Зенита при игре с рабочим соперником....
Локомотив и Краснодар доказали,что если бороться до конца,то можно добиться результата и в гостевых играх Лиге Чемпионов...
Брюгге показал уровень Зенита при игре с рабочим соперником....
Локомотив и Краснодар доказали,что если бороться до конца,то можно добиться результата и в гостевых играх Лиге Чемпионов...
А медведев себя и правда считает наместником Бога на земле, уже УЕФА рекомендации раздает... Ну наверное он и прав, раз газпром платит , почему бы и не спросить с них.... капец полный...
А медведев себя и правда считает наместником Бога на земле, уже УЕФА рекомендации раздает... Ну наверное он и прав, раз газпром платит , почему бы и не спросить с них.... капец полный...
В точку
В точку
Давай вобще все правила на хоккейные поменяем...)))))
Давай вобще все правила на хоккейные поменяем...)))))