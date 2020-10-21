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«Зенит» решил обратиться в УЕФА после поражения от «Брюгге»

сегодня, 21:07
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 2Логотип футбольный клуб БрюггеБрюггеМатч завершен

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев считает, что следует отменить в еврокубках дисквалификации за красные карточки, полученные в матчах прошлого сезона

Отсутствие Жиркова и Малкома из-за травмы повлияло на нашу игру, хотя бельгийцы тоже не досчитались ряда игроков. Плюс это странное правило, по которому красные карточки переходят из одного розыгрыша в другой. В хоккее такого нет, а тут за игру рукой и вторую желтую карточку игрок лишен возможности выступать. Думаю, стоит обратиться в УЕФА, чтобы там рассмотрели эту практику, потому что зрители хотят видеть лучших футболистов на поле.

Ясно, что нарушать правила нельзя, но нарушение нарушению рознь. Но это не оправдание, нужно искать причину в самих себе. Нынешний график очень жесткий, но в таком графике играют все европейские клубы, тем более играть под крышей у нас одно удовольствие.

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Все комментарии
ABir
ABir
сегодня в 23:13
А чего в УЕФА, надо сразу в Лозанну
VV V
VV V
сегодня в 23:12
А. Медведев-это даже не засранец, даже не чиновник, просто его пригласил Миллер, а Миллер, которого назначил Президент В.В .Путин, пригласил Медведева, так как он знает, что такое шаровая и какое давление выдержит газовая труба. Так теперь, этот технический газовый засранец будет учить как жить УЕФА ? Как же стыдно болеть за Зенит, очень стыдно !!!
Ген Геныч
Ген Геныч ответ LOpp (раскрыть)
сегодня в 23:03
Это уже будет после,когда первый запрос рассмотрен не будет!!!!!!!!!)))))))))))))))Гениально!!!!!!!!!!
Ген Геныч
Ген Геныч
сегодня в 22:58
Если по игре Зенита я ничего особенно не говорил,и не считаю я это позором!!!!!!!!Безразличе-да,то что зажрались в чемпионате,где всё делается для них-да!!!!!!!!!!!!!!

Но вот это- это ни позор а позоооооорище!!!!!!!!!!!!!!!!!Голова то хоть есть на плечах у этого человека?!!!!!!!!!!!!!!!Ну если Федун обьявлял об отказе от чемпионата-это было отчаяние полнейшее,после откровенного беспредела и это конечно же было глупостью!!!!!!!!!!!!Да и для внутреннего пользования так сказать!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!То тут это просто стыд и срам на весь мир!!!!!!!!!!!!!!!
nubom
nubom
сегодня в 22:57
"Если я чешу в затылке -
Не беда!
В голове моей опилки,
Да, да, да.
Но хотя там и оплики,
Но кричалки и вопилки,
Но кричалки и вопилки,


А также:
Шумелки, пыхтелки и сопелки,-
Сочинию я неплохо иногда.
Да!!!!"
LOpp
LOpp
сегодня в 22:57
Пьемонтский Князь
Пьемонтский Князь ответ Baggio R. (раскрыть)
сегодня в 22:51
Если бы я это знал, то скорее всего, как и ты работал бы за гроши. Но вместо грамотного письма я умею то, что приносит дивиденды. Аха-ха)
Дудинчанин
Дудинчанин ответ Дудинчанин (раскрыть)
сегодня в 22:51
Ну да, а нашем чемпе можно и бить ногами и ничего.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 22:46
Ладно, уже привыкли, что вся Россия ржёт над этим зенитовским упоротым приматом, так теперь и вся Европа будет, после этих душещипательных и жалостливых причин позорного проигрыша его великого Зенита, потешаться над неприкрытой глупостью и тупостью его гендира и убогостью и примитивностью в плане уровня футбола его команды.
ЧиП
ЧиП
сегодня в 22:39
Обидели бедненьких😁
Petergoff
Petergoff ответ Бамбихрюк (раскрыть)
сегодня в 22:29
Дружище, стыд то для себя прибереги, да и жалость. В Европе похоже, уж забыли давно, что такое спартак😊
RIR68
RIR68
сегодня в 22:23
логично. если на бортиках реклама газпрома, то и правила должны быть соответствующие)))
spartak kursk
spartak kursk
сегодня в 22:23
Честно говоря,ожидал от Зенита гораздо большего..А именно победы..Но видимо домашний чемпионат усыпил команду и снизил бдительность до нулевого уровня.Проигрывать дома Брюгге было,конечно,нельзя...

Брюгге показал уровень Зенита при игре с рабочим соперником....

Локомотив и Краснодар доказали,что если бороться до конца,то можно добиться результата и в гостевых играх Лиге Чемпионов...
puperr
puperr
сегодня в 22:23
А почему с такой инициативой не выступили для РПЛ? Или Зенит пока не проигрывал в первых турах, поэтому и не надо? Может еще сделать для команд списки ключевых игроков и не играть матчи пока они травмированы?
LOpp
LOpp
сегодня в 22:22
Я уж подумал, что Зенит попросил, чтобы в ЛЧ все их матчи судил Вилков, а правило "оффсайд" на Дзюбу не распространялось.
Заполярный
Заполярный ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 22:20
Не получится, всплывет.
Альфи
Альфи ответ Zenit_84 (раскрыть)
сегодня в 22:19
Действительно, как это так, в Европе тоже ВСЕ (включая судей) должны идти Зениту навстречу, они наверное не знают, что это такой замечательный клуб и он привык что бы его везде и всегда вытаскивали за уши на пьедестал, совсем европейцы страх потеряли...
А медведев себя и правда считает наместником Бога на земле, уже УЕФА рекомендации раздает... Ну наверное он и прав, раз газпром платит , почему бы и не спросить с них.... капец полный...
Мистер Галактикус
Мистер Галактикус
сегодня в 22:19
Бедные, из-за отсутствия двух игроков основы не справились с Брюгге
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 22:18
Малколма отбросим, у него травма, остаётся Жирков, из-за отсутствия которого "Зенит" и проиграл ( по словам Медведева ). А если копнуть ещё глубже, то в поражении виновен УЕФА, который, негодник, ТАК составил положение о наказаниях, чтобы специально навредить великому клубу из Санкт-Петербурга. Вот с такими горе-руководителями во всех структурах власти нам, россиянам, и приходится жить. Что за напасть на наши головы - Медведевы ( оба ), Чубайсы, Мутко... Не счесть им числа.
Заполярный
Заполярный ответ Тага Дага (раскрыть)
сегодня в 22:15
И кажется очень скоро, вместе суперфизруком
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 22:14, ред.
позор и срам ныть! что заслужили то и получили!!утрите сопли и начинайте играть !!!!
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 22:13
зеиту мало вчерашнего позора в европе
Брулин
Брулин
сегодня в 22:12
Зенит всегда позиционируют как самый первый во всем))) держат марку, чё))
Baggio R.
Baggio R. ответ Пьемонтский Князь (раскрыть)
сегодня в 22:12
"Кстати" пишется слитно, отделяется запятой, и нифига это не правильно!
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 22:12
Правильно говорит надо амнистию объявить.
STVA 1
STVA 1 ответ Napoleon Bonapart (раскрыть)
сегодня в 22:08

В точку
Bom Bom
Bom Bom
сегодня в 22:07
Перлы Медведева - отдельная глава РПЛ на сегодня)
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
сегодня в 22:06
а еще про спартак говорят, ладно бы играли как боги ,а тут полнейший стрем ,да жаловаться собрался ,а то что у брюгге троих не было забыл
AlVi77
AlVi77
сегодня в 22:05
Плохому танцору...
rubinovyi2
rubinovyi2
сегодня в 22:05
Опять этот клоун все в одну кучу сложил!
Давай вобще все правила на хоккейные поменяем...)))))
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