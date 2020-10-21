Р. Нигматуллин: «Стоит отметить шикарный сэйв Гильерме на 93-й минуте»

Экс-игрок «Локомотива» поделился впечатлениями после матча москвичей с «Зальцбургом» в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Учитывая большое желание и любовь «Зальцбурга» атаковать, самое логичное было заморозить игру и выставить пять защитников. Наш клуб выставил состав с двумя нападающими, что выглядело легкомысленно. Но как показал результат, вышло всё довольно неплохо. Пропущенные голы были и случайными, но стоит отметить шикарный сэйв Гильерме на 93-й минуте. Перспективы «Локомотива» могут ещё поменяться.