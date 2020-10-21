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Р. Нигматуллин: «Стоит отметить шикарный сэйв Гильерме на 93-й минуте»

сегодня, 22:11
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Экс-игрок «Локомотива» Руслан Нигматуллин поделился впечатлениями после матча москвичей с «Зальцбургом» в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Учитывая большое желание и любовь «Зальцбурга» атаковать, самое логичное было заморозить игру и выставить пять защитников. Наш клуб выставил состав с двумя нападающими, что выглядело легкомысленно. Но как показал результат, вышло всё довольно неплохо. Пропущенные голы были и случайными, но стоит отметить шикарный сэйв Гильерме на 93-й минуте. Перспективы «Локомотива» могут ещё поменяться.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
сегодня в 22:57
Там только чудом не зашёл.
CoRt
CoRt
сегодня в 22:41
Если бы Гиля не потащил этот мяч, то все бы сейчас говорили совсем другое про игру. Он по праву в рамке номер один в Локо.
Gahi
Gahi
сегодня в 22:30
Самоотверженный прыжок Гильерме в ноги игроку соперников который вышел один на один с вратарём, и стал красивым итогом этого матча, который позволил команде Локомотив сохранить ничейный результат. Хочется поздравить всех игроков и тренерский штаб команды Локомотив с хорошим результатом на поле соперника. Удачи
alexgurzan
alexgurzan ответ VAN ARM (раскрыть)
сегодня в 22:27
Добрый вечер.
А за какой коммент не начислились очки?
Ген Геныч
Ген Геныч
сегодня в 22:27
Какой ........ шикарный!!!!!!!!!!!!!!!!Там опять между ног почти залетело!!!!!!!!!!!Там чудом он ни прошел!!!!!!!!!!!!!Так нельзя ноги расставлять при выходе!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
STVA 1
STVA 1
сегодня в 22:21
Бывают у него проблески)
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 22:18
система начисления очков за комент работает некорректно. не всегда начисляет положенные 50)))
Леон Бугаев
Леон Бугаев
сегодня в 22:16
Разок потащил, а в основном ненадежный.
Big krendel
Big krendel
сегодня в 22:13
Гиля знатно потащил.
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
сегодня в 22:13
ну а в остальном дырка
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