Лисакович: «Впереди важные игры и плотный график»

Форвард «Локомотива» рад, что забил гол «Зальцбургу» (2:2) в матче группового раунда Лиги чемпионов.

Команда хорошо играла в первые 30 минут, но пропустили со стандарта. На второй тайм вышли плохо. Могли набирать три очка. Идем дальше. Впереди важные игры и плотный график.

Нужно было плотно играть по опорным полузащитникам. Думаю, установку удалось выполнить, хотя в некоторых моментах можно было играть быстрее.

«Зальцбург» — очень молодая и быстрая команда, которая много забивает. Дома будем играть первым номером и постараемся набрать три очка. Но ответная игра еще не скоро.