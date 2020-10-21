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Лисакович: «Впереди важные игры и плотный график»

вчера, 23:10
Ред Булл ЗальцбургЛоготип футбольный клуб Ред Булл Зальцбург2 : 2Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Форвард «Локомотива» Виталий Лисакович рад, что забил гол «Зальцбургу» (2:2) в матче группового раунда Лиги чемпионов.

Команда хорошо играла в первые 30 минут, но пропустили со стандарта. На второй тайм вышли плохо. Могли набирать три очка. Идем дальше. Впереди важные игры и плотный график.

Нужно было плотно играть по опорным полузащитникам. Думаю, установку удалось выполнить, хотя в некоторых моментах можно было играть быстрее.

«Зальцбург» — очень молодая и быстрая команда, которая много забивает. Дома будем играть первым номером и постараемся набрать три очка. Но ответная игра еще не скоро.

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Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 00:57
Лисакович заслуживает несколько больше игрового времени, хотя понятно что Миранчука никто не посадит на лавку, а схема с парой Смолов - Эдер кажется Николичу оптимальной.
beefs
beefs
вчера в 23:37
с первым голом в ЛЧ...
Лёня_ Макинтош
Лёня_ Макинтош
вчера в 23:23
у вас еще 5 наисложнейших игр в этом турнире
Zenit_84
Zenit_84
вчера в 23:11
Да, еще много сложных матчей
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