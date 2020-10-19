Нестабильный «Челси», короли ЛЕ и два дебютанта. «Краснодар» в окружении соперников из топ-чемпионатов

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вчера, 22:20

«Соккер.ру» знакомится с соперниками «быков» по группе Лиги чемпионов.

Группа «H»: «Севилья», «Челси», «Краснодар», «Ренн»

«Севилья» (10-е место в клубном рейтинге УЕФА )

Тренер: Хулен Лопетеги (Испания)

Главные летние потери: Эвер Банега отправился доигрывать футбольную карьеру в Саудовскую Аравию, не удалось продлить отношения с Серхио Регилоном, который в прошлом сезоне выступал за «Севилью» на правах аренды из «Реала».

Главные летние приобретения: Иван Ракитич вернулся в «Севилью» после шести лет в «Барселоне», выкуплены контракты Буну и Сусо, также андалузцы подписали воспитанника мадридского «Реала» Оскара Родригеса, левого защитника Маркоса Акунью и вингера Уссаму Идрисси.

Лучший результат в ЛЧ / КЕЧ : четвертьфинал 1957/58 и 2017/18.

Лидеры команды: Диего Карлос, Кунде, Ракитич, Окампос.

Слабые места: несмотря на многочисленные успехи в Лиге Европы, в Лиге чемпионов андалузцы традиционно чувствуют себя гостями на чужом празднике. Впрочем, сил для выхода из группы у них обычно хватает, проблемы начинаются в плей-офф.

Сильные стороны: у Хулена Лопетеги внятная, организованная и сбалансированная команда, которая в прошедшее трансферное окно получила точечное усиление. В испанской футбольной иерархии сегодняшняя «Севилья» уступает только большой троице — «Реалу», «Барселоне» и «Атлетико».

Оптимальный состав (4-3-3): Буну — Хесус Навас, Кунде, Диего Карлос, Акунья — Фернандо, Хордан, Ракитич — Сусо, Окампос, Де Йонг.

Прогноз «Соккер.ру»: выход из группы. Пожалуй, даже с первого места, ведь у «Севильи» есть очевидное преимущество перед «Челси» в виде стабильности и успешного еврокубкового опыта в этом составе.

«Челси» (15-е место в клубном рейтинге УЕФА )

Тренер: Фрэнк Лэмпард (Англия)

Главные летние потери: много футболистов ушло, но истинных потерь не было. Самые заметные из ушедших — Педро и Виллиан.

Главные летние приобретения: Хаверц, Вернер, Зиеш, Чилуэлл, Тиаго Силва, Эдуард Менди.

Лучший результат в ЛЧ / КЕЧ : победа 2011/12.

Лидеры команды: Канте, Аспиликуэта, Жоржиньо. Должны войти в лидерский пул и звездные новички.

Слабые места: когда и если все сыграют, это будет самолет, но сейчас «Челси» в стадии становления, поэтому перепады в игре неизбежны.

Сильные стороны: класс игроков. По именам у «синих» одна из мощнейших и перспективнейших команд Европы. Если Лэмпард вдохновит талантливых футболистов своими идеями, получит настоящий ураган.

Оптимальный состав (4-2-3-1): Менди — Аспиликуэта, Силва, Зума, Чилуэлл — Жоржиньо, Канте — Зиеш, Хаверц, Маунт — Вернер.

Прогноз «Соккер.ру»: невыход из группы станет провалом для «Челси», но команда Фрэнка Лэмпарда этого не допустит: голого класса хватит для попадания в плей-офф, пусть даже лидерство достанется «Севилье».

«Краснодар» (43-е место в клубном рейтинге УЕФА )

Тренер: Мурад Мусаев (Россия)

Главные летние потери: Мануэль Фернандеш, Спаич, Крицюк и Фьолусон покинули «Краснодар». Игроки из обоймы, никто из них не определял лицо команды.

Главные летние приобретения: Ионов, Чернов, Смольников и Марков. Новый лимит на легионеров закрыл «Краснодару» доступ к иностранцам, пришлось брать доступных россиян.

Лучший результат в ЛЧ / КЕЧ : это дебютный сезон.

Лидеры команды: Сафонов, Газинский, Классон, Кабелья, Берг.

Слабые места: у «Краснодара» не тот состав, чтобы на многое рассчитывать в Лиге чемпионов, тем более серьезно усилиться накануне исторического старта не удалось. Кроме того, у предпочитающих контроль мяча «быков» нет отработанного плана «Б», поэтому они становятся легкой мишенью для команд, умеющих выходить из-под прессинга и пользоваться свободными зонами.

Сильные стороны: от «Краснодара» ничего не ждут, его могут недооценить соперники. Разве что в этом можно увидеть шанс.

Оптимальный состав (4-2-3-1): Сафонов — Петров, Мартынович, Кайо, Рамирес — Вильена, Олссон — Вандерсон, Кабелья, Классон — Берг.

Прогноз «Соккер.ру»: в такой группе и с учетом дебюта в Лиге чемпионов для «Краснодара» не будет стыдных результатов. Надеемся на лучшее, но готовимся к последнему месту в группе.

«Ренн» (76-е место в клубном рейтинге УЕФА )

Тренер: Жульен Стефан (Франция)

Главные летние потери: основной вратарь Эдуар Менди перебрался в «Челси» и теперь может сыграть против «Ренна» в Лиге чемпионов. Уехал на Туманный Альбион и бразильский вингер Рафинья, который теперь будет выступать под руководством Марсело Бьелсы в «Лидсе».

Главные летние приобретения: Жереми Доку из «Андерлехта» обошелся в 26 млн евро и стал самым дорогим новичком в истории «Ренна». Мартен Терье пришел из «Лиона», Сехру Гуйрасси из «Амьена», пара человек из «Дижона», а еще «красно-черные» арендовали у итальянских грандов защитников Дальберта («Интер») и Даниеле Ругани («Ювентус»). Всего «Ренн» потратил на рынке за прошедшее окно 71 миллион евро.

Лучший результат в ЛЧ / КЕЧ : это дебютный сезон, как и у «Краснодара».

Лидеры команды: Да Силва, Нзонзи, Камавинга, Ньянг.

Слабые места: у «Ренна» нет опыта в Лиге чемпионов, а этот турнир любит проверенных бойцов. Может сказаться и потеря основного вратаря накануне старта в ЛЧ , причем после ухода Менди в воротах играл старичок Салин, а потенциальный первый номер — Альфред Гомис, пришедший из «Дижона», еще даже не дебютировал за «Ренн».

Сильные стороны: «Ренн» не похож на команду-однодневку, Жульен Стефан за два года построил управляемую команду, играющую в понятный футбол: в первом сезоне под его руководством было 10-е место в Лиге 1 и победа в Кубке Франции, на момент остановки предыдущего сезона «Ренн» оказался на третьем месте, как и после семи туров нового сезона Лиги 1, в которых у соперника «Краснодара» 4 победы, 3 ничьи и ни одного поражения.

Оптимальный состав (4-1-4-1): Гомис — Траоре, Да Силва, Ругани, Дальберт — Нзонзи — Буриго, Камавинга, Терье, Кастильо — Гуйрасси.

Прогноз «Соккер.ру»: борьба с «Краснодаром» за третье место и путевку в Лигу Европы. «Ренн» — фаворит этой борьбы.

Фишки группы

- Эдуар Менди сможет сыграть за «Челси» против «Ренна», которому в прошлом сезоне помог завоевать эту самую историческую путевку в Лигу чемпионов.

- Половина участников группы — дебютанты. «Краснодар» и «Ренн» впервые стартуют в основной сетке Лиги чемпионов.

- «Краснодар» встречался с «Севильей» на групповой стадии Лиги Европы-2018/19. Тогда команды обменялись домашними победами: дома «быки» выиграли 2:1, а на «Рамон Санчес Писхуан» уступили 0:3.

- Собственно, «Краснодар» и «Севилья» — единственная пара в рамках квартета «E» с историей отношений. «Челси» и «Ренн» не играли ни с кем из своих соперников по группе.

- «Челси» и «Севилья» — это два последних победителя Лиги Европы.