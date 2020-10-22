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Спортдир «Бреста»: «Мы рассматривали вариант с подписанием Яя Туре»

сегодня, 20:31

Спортивный директор «Бреста» Грегори Лоренци рассказал, что летом французский клуб мог подписать экс-полузащитника «Манчестер Сити» Яя Туре.

Яя Туре не соответствовал тому типу игрока, который мы искали. Я обсуждал его переход с людьми, которые сочли эту идею интересной, потому что она могла заставить всех говорить о «Бресте».

Но что касается моего тренера, мне было интересно, смог бы он справиться с таким футболистов в раздевалке. Это могло плохо повлиять на остальных игроков, поэтому мы решили отказаться от этой идеи.

Ранее ходили слухи о том, что ивуарийский хавбек мог перебраться в клуб Серии А.

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