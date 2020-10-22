Спортдир «Бреста»: «Мы рассматривали вариант с подписанием Яя Туре»

Спортивный директор «Бреста» Грегори Лоренци рассказал, что летом французский клуб мог подписать экс-полузащитника «Манчестер Сити» .

Яя Туре не соответствовал тому типу игрока, который мы искали. Я обсуждал его переход с людьми, которые сочли эту идею интересной, потому что она могла заставить всех говорить о «Бресте».

Но что касается моего тренера, мне было интересно, смог бы он справиться с таким футболистов в раздевалке. Это могло плохо повлиять на остальных игроков, поэтому мы решили отказаться от этой идеи.