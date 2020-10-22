ГлавнаяНовости

Руководство «Реала» раздумывает над увольнением Зидана

сегодня, 23:17

Будущее главного тренера «Реала» Зинедина Зидана может быть решено на следующей неделе.

Как сообщается, руководство мадридского клуба обеспокоено двумя домашними поражениями команды подряд (от «Кадиса» и «Шахтёра»). Президент «сливочных» Флорентино Перес поставил перед французским наставником задачу выиграть следующие две игры клуба. «Реалу» предстоит сыграть против «Барселоны», а после мадридская команда встретится с «Боруссией» Менхенгладбах в Лиге чемпионов.

Отмечается, что Зидан заверил боссов «Реала», что он является именно тем человеком, который способен исправить проблемы, с которыми клуб столкнулся в начале этого сезона.

Все новости
ОфициальноЛиппи объявил о завершении тренерской карьеры
Сегодня, 17:53 Комментарии6
СлухиБудущее Тухеля в ПСЖ висит на волоске
Сегодня, 15:59 Комментарии9
Слухи«Торино» не спешит увольнять Джампаоло, несмотря на провальный старт
Сегодня, 10:18 Комментарии3
СлухиСарри в ближайшее время должен возглавить «Фиорентину»
Вчера, 12:06 Комментарии11
СлухиПочеттино может стать следующим тренером «Реала»
20 октября Комментарии13
ОфициальноГлавный тренер «Гренобля» заразился коронавирусом
20 октября Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
drug01
drug01
сегодня в 23:39
Не долго музыка играла....
vovinho11
vovinho11
сегодня в 23:34
🤣
Lucky luciano
Lucky luciano
сегодня в 23:29
нужно было лысому Ювентус возглавлять,а не во второй раз в Реал идти
STVA 1
STVA 1
сегодня в 23:28
А Перец себя не раздумывает уволить)
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 23:22
Сейчас все зарабатывают на тотализаторах, а барсу гладбах порвут сливочные
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 23:20
Не надо торопиться в этом вопросе....
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100