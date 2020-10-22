Руководство «Реала» раздумывает над увольнением Зидана

1603397838

сегодня, 23:17

Будущее главного тренера «Реала» может быть решено на следующей неделе.

Как сообщается, руководство мадридского клуба обеспокоено двумя домашними поражениями команды подряд (от «Кадиса» и «Шахтёра»). Президент «сливочных» Флорентино Перес поставил перед французским наставником задачу выиграть следующие две игры клуба. «Реалу» предстоит сыграть против «Барселоны», а после мадридская команда встретится с «Боруссией» Менхенгладбах в Лиге чемпионов.

Отмечается, что Зидан заверил боссов «Реала», что он является именно тем человеком, который способен исправить проблемы, с которыми клуб столкнулся в начале этого сезона.