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Липпи объявил о завершении тренерской карьеры

сегодня, 17:53

Бывший наставник сборной Италии Марчелло Липпи объявил о завершении тренерской деятельности.

Я определённо больше не буду тренировать. Может быть, я мог бы быть полезен на другой должности, посмотрим. Но я беру перерыв до весны.

Напомним, что именно под руководством Липпи сборная Италии завоевала золотые медали чемпионата мира 2006 года. За свою тренерскую карьеру специалист успел поработать в «Интере», «Наполи», «Ювентусе» и множестве других клубов. Последним местом работы Липпи была сборная Китая. Под руководством итальянца «Ювентус» 5 раз становился чемпионом Серии А, а также победителем Лиги чемпионов (1995/96). Липпи трижды признавался лучшим тренером года в Италии, два раза выигрывал «Золотую скамью», а в 2011 году был введён в зал славы итальянского футбола.

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Пьемонтский Князь
Пьемонтский Князь
сегодня в 18:49
Отличный тактик, уважаемый во всем мире специалист. Джентельмен. За всю карьеру не одного колкого или хамского высказывания. Как по мне ему и сейчас можно сборную доверить. Результаты были бы лучше.
Lucky luciano
Lucky luciano
сегодня в 18:23
Один из величайших тренеров в истории мирового футбола!!!Спасибо Марчелло за тот Великий Ювентус и ту Великую сборную Италии
shlomo
shlomo
сегодня в 18:05
Пусть теперь отдыхает и наслаждается футболом
mihaluch
mihaluch
сегодня в 17:55
Каждый работает в меру своих сил.
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