Липпи объявил о завершении тренерской карьеры

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сегодня, 17:53

Бывший наставник сборной Италии объявил о завершении тренерской деятельности.

Я определённо больше не буду тренировать. Может быть, я мог бы быть полезен на другой должности, посмотрим. Но я беру перерыв до весны.

Напомним, что именно под руководством Липпи сборная Италии завоевала золотые медали чемпионата мира 2006 года. За свою тренерскую карьеру специалист успел поработать в «Интере», «Наполи», «Ювентусе» и множестве других клубов. Последним местом работы Липпи была сборная Китая. Под руководством итальянца «Ювентус» 5 раз становился чемпионом Серии А, а также победителем Лиги чемпионов (1995/96). Липпи трижды признавался лучшим тренером года в Италии, два раза выигрывал «Золотую скамью», а в 2011 году был введён в зал славы итальянского футбола.