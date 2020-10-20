Почеттино может стать следующим тренером «Реала»

«Реал» может пригласить нового тренера по ходу нынешнего сезона.
Как сообщается, мадридский клуб может уволить Зинедина Зидана, если результаты команды в первой половине сезона будут неудовлетворительными. В руководстве «сливочных» считают, что домашнее поражение от «Кадиса» (0:1) было первым тревожным звонком.
Отмечается, что главным кандидатом на смену Зидана является экс-наставник «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино, который уже выражал желание возглавить мадридский клуб.
Он не стал тренировать Барсу, якобы из-за того что работал в Эспаньоле)
И тут же изъявляет желание работать в Реале) Следуя логике, прослеживается предательство Каталонии...
Он не стал тренировать Барсу, якобы из-за того что работал в Эспаньоле)
И тут же изъявляет желание работать в Реале) Следуя логике, прослеживается предательство Каталонии...