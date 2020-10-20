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Почеттино может стать следующим тренером «Реала»

сегодня, 15:41

«Реал» может пригласить нового тренера по ходу нынешнего сезона.

Как сообщается, мадридский клуб может уволить Зинедина Зидана, если результаты команды в первой половине сезона будут неудовлетворительными. В руководстве «сливочных» считают, что домашнее поражение от «Кадиса» (0:1) было первым тревожным звонком.

Отмечается, что главным кандидатом на смену Зидана является экс-наставник «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино, который уже выражал желание возглавить мадридский клуб.

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Все комментарии
ilyafrom
ilyafrom
сегодня в 16:14
Летом помнится Перес хотел предложить Зидану пожизненный контракт, а теперь в середине сезона уволить
Legend 6
Legend 6
сегодня в 16:13
Мне нравится его логика)))
Он не стал тренировать Барсу, якобы из-за того что работал в Эспаньоле)
И тут же изъявляет желание работать в Реале) Следуя логике, прослеживается предательство Каталонии...
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 16:06
С чего вдруг такие выводы???
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 15:57
Жаль, что тренер как Маурисио столько времени без работы.
razdvatri
razdvatri
сегодня в 15:52
давно пора гнать лысого физрука, все матчи по 1-0
sv_1969
sv_1969
сегодня в 15:52, ред.
Идти в такое время в Реал.... Это или грудь в крестах или голова в кустах!
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 15:46
это было бы поспешное глупое решение))))))
mihaluch
mihaluch
сегодня в 15:43
Может стать а может и не стать.
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