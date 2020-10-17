Определен лучший игрок матча 11-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Сочи».
Им стал полузащитник петербургской команды Александр Ерохин, который провел на поле 66 минут и забил один гол.
Встреча завершилась победой «Зенита» — 3:1.
Определен лучший игрок матча 11-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Сочи».
Им стал полузащитник петербургской команды Александр Ерохин, который провел на поле 66 минут и забил один гол.
Встреча завершилась победой «Зенита» — 3:1.
Отработали гонорар на совесть.)))
Отработали гонорар на совесть.)))