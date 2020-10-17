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Ерохин — лучший игрок матча «Зенит» - «Сочи»

17 октября 2020, 16:15
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 1Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Определен лучший игрок матча 11-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Сочи».

Им стал полузащитник петербургской команды Александр Ерохин, который провел на поле 66 минут и забил один гол.

Встреча завершилась победой «Зенита» — 3:1.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
17 октября в 17:27
Ну не всё же Дзюбе.
Big krendel
Big krendel
17 октября в 17:08
Согласен. Ерохин выделялся.
морозз
морозз
17 октября в 17:08
Скоро в чемпионате останутся...Спартак, Краснодар, Локомотив, Динамо, Рубин - затем ЗЕНИТ и его 10 Фарм клубов! Кто станет чемпионом на ближайшие 100 лет?
ABir
ABir
17 октября в 16:42
Похоже Сочи и не собиралось выигрывать
oFANATo
oFANATo
17 октября в 16:35
Лучшими были все игроки фарм клуба Сочи.
Отработали гонорар на совесть.)))
pomor45
pomor45
17 октября в 16:32
Если Ерохин лучший, значит остальные сыграли заметно слабее своего уровня.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
17 октября в 16:27
Полутора таймов хватило...
drug01
drug01
17 октября в 16:25
Все верно счет по игре!
ДСА
ДСА
17 октября в 16:22
Неплохо сыграл.
Zimmer
Zimmer
17 октября в 16:21
Сыграл хорошо, лучшим стал по делу.
Литейный 4
Литейный 4 ответ RomzesRZN (раскрыть)
17 октября в 16:20
Все судьи харчуются у Федуна. Это аксиома. А Зенит побеждает на классе против воли судей. гыгыгы
cska vperiod
cska vperiod
17 октября в 16:19
Сами междусобойчик устроили нужной команде три очка подарили, лучшего игрока выбрали, никому неинтересно.
Литейный 4
Литейный 4
17 октября в 16:19
Ероха хорошо отфутболил матч. Но я выделю Сантоса.
RomzesRZN
RomzesRZN
17 октября в 16:19
Это потому что зенитовец Иванов не старался - знал, что результат и без него сделают))
ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
17 октября в 16:16
Хорошо отыграл матч
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