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Моуриньо: «Мы могли забить больше, но это не матч плей-офф»

сегодня, 05:30
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)3 : 0Логотип футбольный клуб ЛАСК (Линц)ЛАСКМатч завершен

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо прокомментировал победу над ЛАСКом (3:0) в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы.

Я рад за команду. Мы поменяли многих игроков, другие очень много работали. Обычно я не стал бы делать этого в первом домашнем матче турнира, но я верю в парней, и всё прошло хорошо.

Выступление было солидным и надёжным. Мы могли бы забить больше, но это не матч плей-офф. Только три очка. Если бы на стадионе были болельщики, голов было бы больше. Они придают нам дополнительную энергию.

В прошлом сезоне у нас было много кадровых проблем в атаке. Сейчас я смотрю на свою команду и вижу очень много вариантов.

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Gahi
Gahi
сегодня в 05:31, ред.
Чем больше голов тем больше рады болельщики.
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