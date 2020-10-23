Моуриньо: «Мы могли забить больше, но это не матч плей-офф»

Главный тренер «Тоттенхэма» прокомментировал победу над ЛАСКом (3:0) в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы.

Я рад за команду. Мы поменяли многих игроков, другие очень много работали. Обычно я не стал бы делать этого в первом домашнем матче турнира, но я верю в парней, и всё прошло хорошо.

Выступление было солидным и надёжным. Мы могли бы забить больше, но это не матч плей-офф. Только три очка. Если бы на стадионе были болельщики, голов было бы больше. Они придают нам дополнительную энергию.

В прошлом сезоне у нас было много кадровых проблем в атаке. Сейчас я смотрю на свою команду и вижу очень много вариантов.