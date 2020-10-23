Данте о 2:6 с «Байером»: «Наша игра не производила негативного впечатления»

Защитник «Ниццы» Данте прокомментировал разгромное поражение от «Байера» (2:6) в гостевом матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы.

«Ницца» была не слишком хороша в первые 15 минут и дважды пропустила. В концовке первого тайма мы играли намного лучше, но нас убил третий гол. Тем не менее мы не должны опускать голову, потому что это ещё не конец для нас.

Мы продолжали бороться и старались идти вперёд. Мы нашли решения определённых проблем и можем что-то извлечь из этой игры. Результат не очень хороший, но наше выступление не производило негативного впечатления. Наоборот, оно было позитивным от начала до конца.