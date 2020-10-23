ГлавнаяНовости

Данте о 2:6 с «Байером»: «Наша игра не производила негативного впечатления»

сегодня, 04:27
БайерЛоготип футбольный клуб Байер (Леверкузен)6 : 2Логотип футбольный клуб НиццаНиццаМатч завершен

Защитник «Ниццы» Данте прокомментировал разгромное поражение от «Байера» (2:6) в гостевом матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы.

«Ницца» была не слишком хороша в первые 15 минут и дважды пропустила. В концовке первого тайма мы играли намного лучше, но нас убил третий гол. Тем не менее мы не должны опускать голову, потому что это ещё не конец для нас.

Мы продолжали бороться и старались идти вперёд. Мы нашли решения определённых проблем и можем что-то извлечь из этой игры. Результат не очень хороший, но наше выступление не производило негативного впечатления. Наоборот, оно было позитивным от начала до конца.

Все новости
Моуриньо: «Мы могли забить больше, но это не матч плей-офф»
Сегодня, 05:30 Комментарии1
Бэйл: «„Тоттенхэм“ — серьёзная причина моей хорошей игры»
Сегодня, 03:33 Комментарии3
Артета прокомментировал результативную ошибку Лено
Сегодня, 02:48 Комментарии1
Голкипер «Челси» Менди: «Приятно слышать похвалу от Чеха»
Вчера, 23:31 Комментарии3
Гаттузо: «Мы скорее щекотали соперника, чем причиняли ему вред»
Вчера, 22:43 Комментарии5
Зиеш: «Ван де Беку нужно время, чтобы адаптироваться в „Манчестер Юнайтед“»
Вчера, 21:49 Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
mihaluch
mihaluch
сегодня в 05:22
Счёт разгромный говорить нечего.
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
сегодня в 04:59
Интересно, какой был-бы счет, если по его мнению, их игра произвела негативное впечатление. 2 - 12 ?
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 04:32
Ещё не всё потеряно
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100