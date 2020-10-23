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Червиченко: «„Зенит“ играет натужно, в последнее время всё хуже и хуже»

сегодня, 10:39

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал поражение «Зенита» от «Брюгге» на старте группового этапа Лиги чемпионов.

Я считаю, что виноваты абсолютно все. Кроме тех, кто приносит полотенца в раздевалку и тех, кто занимаются кранами в душе. Но тренер точно виноват. Команда играет натужно, в последнее время все хуже и хуже. Будем откровенны: если все так и продолжится, то «Спартак» станет чемпионом, потому что по игре «красно-белые» сегодня лучше. Да, может, им судьи больше помогают, но и скорость ведь у «Спартака» выше, и эмоциональнее выглядит команда. Это выгодно отличает нынешнюю московскую команду от той, что была раньше. «Спартак» и «Зенит» идут ноздря в ноздрю, но по игре «красно-белые» чуть лучше.

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Все комментарии
Kuvkil
Kuvkil
сегодня в 11:43
Многим нравится зенит и дзюба
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 11:26
Когда в клубе РПЛ появляется сильный игрок и становится лидером, то через какое-то время он оказывается в Зените. Только 2-3 финансово стабильных клуба не продают в Зенит своих лидеров. Из-за того что в чемпионате России у Зенита слабая конкуренция, команда утратила инстинкт убийцы и в лиге чемпионов проигрывает более слабым соперникам
Алекс191921
Алекс191921 ответ ЗА БЮГГЕ.БОРУССИЮ Д.ЛАЦИО (раскрыть)
сегодня в 11:26
Не надо ругать зенит за плохую игру в лч ее все видели ты лучше расскажи как хорошо спартак играет в еврокубках
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 11:22
давит груз зарплат)))))
ЗА БЮГГЕ.БОРУССИЮ Д.ЛАЦИО
ЗА БЮГГЕ.БОРУССИЮ Д.ЛАЦИО ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 11:21
Не нужны ни кому подачки ГазПрома,не нужно отмазки лепить,
nubom
nubom
сегодня в 11:20
Нынешняя тактика игры Зенита на попадание в Дзюбу, схожа с исполнением музыки Бетховена на барабане…
Azu-Killah37
Azu-Killah37
сегодня в 11:17
Даже если Спартак выйдет в лч, то там нет купленных или разжалобленных Федуном судей , опять 7 банок пускать на весь мир?
brauning.86
brauning.86
сегодня в 11:17
    DNK74_02
    DNK74_02
    сегодня в 11:16
    Устал уже писать, что семак никогда не дотягивал до уровня топ-тренера, а был откровенно перехвален, как и стасик в сборной. И расстаться нужно было ещё после вылета из ЛЧ в прошлом году. С таким подбором игроков даже я выдам результат в РПЛ)). А нужен тренер, авторитет, с амбициями и железной дисциплиной. И, однозначно, иностранец, который никому ни чем не обязан. Надеемся и ждём!
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    сегодня в 11:09
    Червиченко неожиданно похвалил Спартак, указав на его превосходство над Зенитом, а потом словно очнувшись от кошмара предположил: "Ну наверно им судьи помогают". А Зенит, блин, судьи топят?
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 10:59
    Пользуйтесь шансом, обходите...
    drug01
    drug01
    сегодня в 10:57
    Надо что то делать или менять?
    ПерекатиПоле
    ПерекатиПоле
    сегодня в 10:54
    Скорей всего Рибалта ищет нового ГТ - иностранца, для замены Богданыча зимой.
    Состав подобран сильный, хорошие исполнители. Но новых идей нет, все знают как играет Зенит, победы даются все труднее и труднее.
    112910415
    112910415
    сегодня в 10:54
    они Зенит, и им это нравится !
    mihaluch
    mihaluch
    сегодня в 10:53
    Зенит заело нужны коренные решения.
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    сегодня в 10:52
    Надо Семаке менять,уже не справляется!
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
    сегодня в 10:50
    Семак мучится - ну не тянет он эту ношу.
    Big krendel
    Big krendel
    сегодня в 10:48
    Усталость прослеживается.
    ЗА БЮГГЕ.БОРУССИЮ Д.ЛАЦИО
    ЗА БЮГГЕ.БОРУССИЮ Д.ЛАЦИО
    сегодня в 10:48
    Главное нам нравится как играет зенит,особенно в ЛЧ!
    alex074
    alex074
    сегодня в 10:46
    Зеньку сейчас тренерует Миллеровская марионетка Семак, которая пропагандирует тактику: " Попади в ЗЮБУ, а от него отскочит в ворота или к Азмуну..." Вот в весь хитрый смысл игры ЧЕМПИОНА РПЛ 19/20
    shlomo
    shlomo
    сегодня в 10:41
    Всем все ямно и без.......
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