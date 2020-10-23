Червиченко: «„Зенит“ играет натужно, в последнее время всё хуже и хуже»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал поражение «Зенита» от «Брюгге» на старте группового этапа Лиги чемпионов.

Я считаю, что виноваты абсолютно все. Кроме тех, кто приносит полотенца в раздевалку и тех, кто занимаются кранами в душе. Но тренер точно виноват. Команда играет натужно, в последнее время все хуже и хуже. Будем откровенны: если все так и продолжится, то «Спартак» станет чемпионом, потому что по игре «красно-белые» сегодня лучше. Да, может, им судьи больше помогают, но и скорость ведь у «Спартака» выше, и эмоциональнее выглядит команда. Это выгодно отличает нынешнюю московскую команду от той, что была раньше. «Спартак» и «Зенит» идут ноздря в ноздрю, но по игре «красно-белые» чуть лучше.