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Щетинин: «Не думал, что в „Зените“ меня так тепло встретят»

сегодня, 10:29

Бывший полузащитник «Локомотива» Кирилл Щетинин рад, что перебрался в «Зенит».

Когда только состоялся трансфер с моим участием, был приятно удивлён. Даже не думал, что в «Зените» меня так тепло встретят. Всё-таки молодой игрок, по большому счёту никому не известный. Но приняли меня отлично. В тренерском штабе работают люди, которых раньше видел только по телевизору. Первое время это было немного непривычно.

Например, Константин Георгиевич Зырянов. Очень круто, что сейчас он передаёт свой опыт молодым футболистам. Это на самом деле бесценно. В игровом плане мне потребовалось некоторое время на адаптацию, но сейчас уже намного легче. Стараюсь работать над всеми компонентами игры, но особенно нужно подтянуть реализацию. Какие ближайшие цели? Необходимо приносить пользу команде и проявить себя как можно ярче. На данном этапе основная цель — постараться пробиться в главную команду «Зенита».

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Все комментарии
Василий 50
Василий 50
сегодня в 10:51
Типовые слова.
112910415
112910415
сегодня в 10:51
неужели как в одном видео ?...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 10:50
Тепло встретили,холодно проводят!
Леон Бугаев
Леон Бугаев
сегодня в 10:49
В Зените всех встречают тепло.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 10:48
Скоро результат начнут требовать.
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