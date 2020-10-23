Щетинин: «Не думал, что в „Зените“ меня так тепло встретят»

Бывший полузащитник «Локомотива» рад, что перебрался в «Зенит».

Когда только состоялся трансфер с моим участием, был приятно удивлён. Даже не думал, что в «Зените» меня так тепло встретят. Всё-таки молодой игрок, по большому счёту никому не известный. Но приняли меня отлично. В тренерском штабе работают люди, которых раньше видел только по телевизору. Первое время это было немного непривычно.

Например, Константин Георгиевич Зырянов. Очень круто, что сейчас он передаёт свой опыт молодым футболистам. Это на самом деле бесценно. В игровом плане мне потребовалось некоторое время на адаптацию, но сейчас уже намного легче. Стараюсь работать над всеми компонентами игры, но особенно нужно подтянуть реализацию. Какие ближайшие цели? Необходимо приносить пользу команде и проявить себя как можно ярче. На данном этапе основная цель — постараться пробиться в главную команду «Зенита».