Бояринцев: «Все кому не лень поругали „Зенит“ после матча с „Брюгге“»

Российский тренер прокомментировал предстоящий матч 12-го тура РПЛ «Зенит» — «Рубин».

Все кому не лень поругали «Зенит» после матча с «Брюгге», досталось ребятам. Но, справедливости ради, все по делу. Скорее всего, от Сергея Богдановича ждут каких-то радикальных мер перед игрой с «Рубином». Но вряд ли они будут, состав сбалансированный.

Травма Малкома? Состав не сильно претерпит изменения. Наверное, Малком не оправдывает тех надежд, которые на него возлагают. Это однозначно. Сложно сказать, будет он дальше прогрессировать в «Зените» или нет.