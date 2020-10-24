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Бояринцев: «Все кому не лень поругали „Зенит“ после матча с „Брюгге“»

сегодня, 10:13
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)Рубин16:30 Не начался

Российский тренер Денис Бояринцев прокомментировал предстоящий матч 12-го тура РПЛ «Зенит» — «Рубин».

Все кому не лень поругали «Зенит» после матча с «Брюгге», досталось ребятам. Но, справедливости ради, все по делу. Скорее всего, от Сергея Богдановича ждут каких-то радикальных мер перед игрой с «Рубином». Но вряд ли они будут, состав сбалансированный.

Травма Малкома? Состав не сильно претерпит изменения. Наверное, Малком не оправдывает тех надежд, которые на него возлагают. Это однозначно. Сложно сказать, будет он дальше прогрессировать в «Зените» или нет.

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Все комментарии
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 10:30
Прогресс и Зенит является наиболее удачным примером антонимов в русском языке, а неоправданные надежды как правило влекут необоснованные материальные затраты.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 10:25
Поругали - это мягко сказано.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 10:14
За дело поругали...
beefs
beefs
сегодня в 10:14
а ты похвали за сегодня...
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