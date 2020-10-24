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Бояринцев: «У „Спартака“ не будет Понсе и Соболева? Это шанс для Кокорина»

сегодня, 09:06
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак19:00 Не начался

Бывший футболист «Спартака» Денис Бояринцев прокомментировал предстоящий матч московской команды с «Краснодаром» в рамках 12-го тура РПЛ.

Максименко или Сафонов? Оба хороши, оба оставляют приятное впечатление. Это центральный матч тура, несмотря на потери в атаке, что у одной, что у другой команды. Мы имеем в виду Соболева и Понсе, а также Вандерсона и Ари. Этот матч не должен остаться без забитых мячей. Будет интересная игра. Голы будут, однозначно, я уверен.

У «Спартака» не будет Понсе и Соболева? Это хороший шанс для Кокорина зацепиться за место в составе. Нужно время, чтобы он почувствовал уверенность. Если он появится в составе против «Краснодара», то должен максимально использовать этот шанс. От этого и зависят его перспективы. Также потеря Соболева скажется на голевом потенциале «Спартака».

«Краснодар» давно ждал возможности сыграть в Лиге чемпионов. Руководство давно грезило этим турниром. Клуб просто обязан выступить достойно, может даже побороться за выход из группы. Сейчас «Краснодар» находится в хорошем эмоциональном состоянии, и «Спартаку» будет очень непросто, несмотря на то, что южане потеряли силы в матче ЛЧ. У них тоже есть проблемы в центральной оси, «Спартак» может это использовать.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 10:26
Нет такой буквы "К"!!!Крутите шарманку дальше...
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 10:25
Кокоша живёт по тюремным принципам, пусть работает а трактор, он просто хочет прлучать бабло.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 10:19
....лидер , гегемон и флагман......)))...Это про Брюге..???
Footbolista
Footbolista
сегодня в 10:10
Потерпевшие от Брюгге переживают за соседей по первой строчке)...самим то слабо оторваться...
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
сегодня в 09:59
Сдается мне для Краснодара спартак не будет большой проблемой, разделают под орех или желудь, как кому больше нравится.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 09:48, ред.
Пора уж Краснодару подниматься с чужого для себя 7-го места в таблице..
За последние 2 месяца...за 10 игр во всех турнирах команда проиграла лишь однажды...и то в гостях...
Не думаю что уступит и сегодня....
Конечно невольно оказывает давление то что у Краснодара за неделю Ренн,Спартак,Челси.....
Тогда как Спартак за 3 недели сгонял всего лишь 2 полутоварищеских матча..... с Химками и Енисеем...)))

Но игра должна быть интересной...обе команды атакующие и амбициозные...
У одних шанс покинуть середину таблицы...у других не отстать от лидера,гегемона и флагмана (это всё одна команда)....

Красивого футбола и честного судейства....
Кокорину обязательно забить гол....престижа..))
FESCO
FESCO
сегодня в 09:28
Вся страна будет за Краснодар, однозначно.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 09:24
Пора бы уже Кокорину отрабатывать вложения.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 09:20, ред.
За Краснодар сыграют домашние стены, подъем после удачного дебюта в ЛЧ, проблемы в атаке Спартака. Помешать может усталость и свои проблемы в атаке.
Спартак тоже играл среди недели, но с более слабым соперником и почти резервом. Сможет ли Кокорин влиться в состав и отыграть весь матч - вопрос.
Покажет игра, кто на что горазд.
Думаю, будет результативная ничья . .
112910415
112910415
сегодня в 09:14
а что, а вдруг !
STVA 1
STVA 1
сегодня в 09:08
Саня наверное не рад)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 09:06
Скоро все увидим...
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