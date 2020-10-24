Бояринцев: «У „Спартака“ не будет Понсе и Соболева? Это шанс для Кокорина»

Бывший футболист «Спартака» прокомментировал предстоящий матч московской команды с «Краснодаром» в рамках 12-го тура РПЛ .

Максименко или Сафонов? Оба хороши, оба оставляют приятное впечатление. Это центральный матч тура, несмотря на потери в атаке, что у одной, что у другой команды. Мы имеем в виду Соболева и Понсе, а также Вандерсона и Ари. Этот матч не должен остаться без забитых мячей. Будет интересная игра. Голы будут, однозначно, я уверен.

У «Спартака» не будет Понсе и Соболева? Это хороший шанс для Кокорина зацепиться за место в составе. Нужно время, чтобы он почувствовал уверенность. Если он появится в составе против «Краснодара», то должен максимально использовать этот шанс. От этого и зависят его перспективы. Также потеря Соболева скажется на голевом потенциале «Спартака».