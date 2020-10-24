Бояринцев: «У „Спартака“ не будет Понсе и Соболева? Это шанс для Кокорина»

Бывший футболист «Спартака» Денис Бояринцев прокомментировал предстоящий матч московской команды с «Краснодаром» в рамках 12-го тура РПЛ.
Максименко или Сафонов? Оба хороши, оба оставляют приятное впечатление. Это центральный матч тура, несмотря на потери в атаке, что у одной, что у другой команды. Мы имеем в виду Соболева и Понсе, а также Вандерсона и Ари. Этот матч не должен остаться без забитых мячей. Будет интересная игра. Голы будут, однозначно, я уверен.
У «Спартака» не будет Понсе и Соболева? Это хороший шанс для Кокорина зацепиться за место в составе. Нужно время, чтобы он почувствовал уверенность. Если он появится в составе против «Краснодара», то должен максимально использовать этот шанс. От этого и зависят его перспективы. Также потеря Соболева скажется на голевом потенциале «Спартака».
«Краснодар» давно ждал возможности сыграть в Лиге чемпионов. Руководство давно грезило этим турниром. Клуб просто обязан выступить достойно, может даже побороться за выход из группы. Сейчас «Краснодар» находится в хорошем эмоциональном состоянии, и «Спартаку» будет очень непросто, несмотря на то, что южане потеряли силы в матче ЛЧ. У них тоже есть проблемы в центральной оси, «Спартак» может это использовать.
За последние 2 месяца...за 10 игр во всех турнирах команда проиграла лишь однажды...и то в гостях...
Не думаю что уступит и сегодня....
Конечно невольно оказывает давление то что у Краснодара за неделю Ренн,Спартак,Челси.....
Тогда как Спартак за 3 недели сгонял всего лишь 2 полутоварищеских матча..... с Химками и Енисеем...)))
Но игра должна быть интересной...обе команды атакующие и амбициозные...
У одних шанс покинуть середину таблицы...у других не отстать от лидера,гегемона и флагмана (это всё одна команда)....
Красивого футбола и честного судейства....
Кокорину обязательно забить гол....престижа..))
За последние 2 месяца...за 10 игр во всех турнирах команда проиграла лишь однажды...и то в гостях...
Не думаю что уступит и сегодня....
Конечно невольно оказывает давление то что у Краснодара за неделю Ренн,Спартак,Челси.....
Тогда как Спартак за 3 недели сгонял всего лишь 2 полутоварищеских матча..... с Химками и Енисеем...)))
Но игра должна быть интересной...обе команды атакующие и амбициозные...
У одних шанс покинуть середину таблицы...у других не отстать от лидера,гегемона и флагмана (это всё одна команда)....
Красивого футбола и честного судейства....
Кокорину обязательно забить гол....престижа..))
Спартак тоже играл среди недели, но с более слабым соперником и почти резервом. Сможет ли Кокорин влиться в состав и отыграть весь матч - вопрос.
Покажет игра, кто на что горазд.
Думаю, будет результативная ничья . .
Спартак тоже играл среди недели, но с более слабым соперником и почти резервом. Сможет ли Кокорин влиться в состав и отыграть весь матч - вопрос.
Покажет игра, кто на что горазд.
Думаю, будет результативная ничья . .